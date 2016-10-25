Якщо ми рухаємося до конкурентного ринку, “Укргазвидобування” треба виводити із структури “Нафтогазу” — Р.Ніцович

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Рішення про приватизацію “Укргазвидобування” (УГВ) має бути прийнято на рівні закону. Загалом більшість активів на газовому ринку вже приватизовані, проте до приватизації тих, котрі залишилися, треба підходити обережно. При цьому так чи інакше, але процес приватизації — це шлях до розвитку конкретного ринку газу. Про це у коментарі УНН зазначив експерт, керівник програм DiXi Group Роман Ніцович.

“Тут позиція має бути чітко законодавча. Сьогодні приватизація законом заборонена, але планується залучення інвестора через інші механізми. Знову ж таки, потрібне рішення на рівні закону. Поки що уряд прийняв рішення про реструктуризацію "Нафтогазу" і власне виділення з цієї структури оператора ГТС, і до якого будуть залучати інвестора. І вже навіть є оператори у Італії і Словаччині, які надіслали комерційні пропозиції”, — сказав він.

За словами експерта, мета приватизації — залучити інвестиції. Для цього “Укргазвидобування” має бути незалежним від “Нафтогазу”.

“Говорити про приватизацію у газовидобуванні потрібно досить обережно. Звичайно мета — є залучити інвестицію. Для цього компанія має бути ефективна і незалежна. "Незалежна" - мається на увазі від менеджменту „Нафтогазу“, тому що зараз вона знаходиться у структурі "Нафтогазу", і "Нафтогаз" як учасник ринку користується тим, що має газовидобуток. Так, маючи більшість видобутку в країні, він контролює більшість ринку”, — зазначив Р.Ніцович.

Він додав, що “якщо ми хочемо рухатися до конкурентного ринку, очевидно, що потрібно і „Укргазвидобування“ виводити із структури "Нафтогазу" і робити її публічною та незалежною компанією”.

При цьому, чи буде у такому випадку УГВ державної чи приватною — це вже питання наступного етапу реформи.

“Можливий іще і такий варіант: кілька років тому говорили про виведення „Украгазвидобування“ на ринок первісного розміщення акцій. Можливо такий варіант буде доцільним, коли компанія залишається державною, але виходить на ринок акцій, де частина капіталу буде знаходитися у вільному обігу, що відкриває можливості в неї інвестувати”, — додав експерт.

Нагадаємо, у ВРУ запропонували приватизувати “Укргазвидобування”.

Як відомо, відповідно до меморандуму МВФ, влада зобов’язалася розширити списки об’єктів на приватизацію.

При цьому обіцяна європейцям приватизація ОПЗ поки що так і не відбулася.

За словами експертів, зрив приватизації ОПЗ та його знецінення — досягнуті в чиїхось інтересах цілі.

Також нагадаємо, раніше нардеп С.Тарута повідомив про те, що ВР готова підтримати відокремлення “Укргазвидобування” від “Нафтогазу”.