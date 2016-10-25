Если мы движемся к конкурентному рынку, "Укргаздобычу" надо выводить из структуры "Нафтогаза" - Р.Ницович

КИЕВ. 25 октября. УНН. Решение о приватизации "Укргаздобычи" (УГД) должно быть принято на уровне закона . В целом большинство активов на газовом рынке уже приватизированы, однако к приватизации тех, которые остались, надо подходить осторожно. При этом так или иначе, но процесс приватизации - это путь к развитию конкретного рынка газа. Об этом в комментарии УНН сказал эксперт, руководитель программ DiXi Group Роман Ницович.

"Здесь позиция должна быть четко законодательная. Сегодня приватизация законом запрещена, но планируется привлечение инвестора через другие механизмы. Опять же, нужно решение на уровне закона. Пока что правительство приняло решение о реструктуризации "Нафтогаза" и собственно выделение из этой структуры оператора ГТС, и к которому будут привлекать инвестора. И уже даже есть операторы в Италии и Словакии , которые прислали коммерческие предложения ", - сказал он.

По словам эксперта, цель приватизации - привлечь инвестиции. Для этого "Укргаздобыча" должна быть независима от "Нафтогаза".

"Говорить о приватизации в газодобыче нужно достаточно осторожно. Конечно цель - есть привлечь инвестиции. Для этого компания должна быть эффективная и независимая. "Независимая" - имеется в виду от менеджмента "Нафтогаза", потому что сейчас она находится в структуре "Нафтогаза", и "Нафтогаз" как участник рынка пользуется тем, что имеет газодобычу. Так, имея большую часть добычи в стране, он контролирует большую часть рынка ", - отметил Р.Ницович.

Он добавил, что "если мы хотим двигаться к конкурентному рынку, очевидно, что нужно и" Укргаздобычу "выводить из структуры" Нафтогаза "и делать ее публичной и независимой компанией".

При этом, будет в таком случае УГД государственной или частной - это уже вопрос следующего этапа реформы.

"Возможен еще и такой вариант: несколько лет назад говорили о выводе " Украгаздобычи " на рынок первичного размещения акций. Возможно такой вариант будет целесообразным, когда компания остается государственной, но выходит на рынок акций, где часть капитала будет находиться в свободном обращении, что открывает возможности в нее инвестировать ", - добавил эксперт.

Напомним, в ВРУ предложили приватизировать "Укргаздобыча".

Как известно, в соответствии с меморандумом МВФ, власти обязались расширить списки объектов на приватизацию.

При этом обещанная европейцам приватизация ОПЗ пока так и не состоялась.

По словам экспертов, срыв приватизации ОПЗ и его обесценивание - достигнутые в чьих интересах цели.

Также напомним, ранее нардеп С.Тарута сообщил о том, что ВР готова поддержать отделения "Укргаздобычи" от "Нафтогаза".