"Якщо БЕБ ініціює, то перспектива реальна": нардеп про накладення санкцій на 1xBet
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. “Твоя беттінгова компанія” та власники бренду 1xBet вже скоро можуть опинитися у санкційних списках України. Принаймні те, що Бюро економічної безпеки знайшло відповідні підстави для цього, свідчить про перспективність накладення санкцій. Про це у коментарі УНН заявив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Повертати ліцензію або судитися з державою – це вже цинізм вищого рівня”: нардеп про бажання 1xBet продовжити роботу в Україні
Цитата
“Як бачимо, БЕБ рухається швидко. По відповіді від СБУ вони обіцяли розглянути, зазначивши, що в даний момент не мають достатньо інформації. Але знову ж таки, якщо БЕБ ініціює, значить вони вже мають достатньо інформації, тож, думаю, що перспектива накладення санкцій реалістична”, – пояснив нардеп.
Юрчишин наголосив, що санкції треба накладати як на “Твою беттінгову компанію”, яка працює в Україні під брендом 1xBet, так і на самих бенефіціарів.
“Логічно накласти санкції як на саму компанію, так і на бенефіціарів, аби таким чином не дати їм можливості перереєструватися під іншою назвою і знову вийти на ринок України”, – розповів Юрчишин.
Контекст
У ході досудового розслідування Бюро економічної безпеки знайшло підстави для внесення на розгляд уряду пропозиції щодо накладення санкцій на букмекерів. Відомості про це вони направили на розгляд Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.
Нагадаємо
КРАІЛ на початку вересня позбавила букмекерську контору 1xBet ліцензій для роботи в Україні через "російський слід", однак підстав для накладення санкцій на компанію у Комісії раніше знайти не могли.
Тим часом власники “Твоя беттінгова компанія” намагаються оскаржити рішення щодо анулювання своєї ліцензії. Крапку у цьому питанні має поставити суд.