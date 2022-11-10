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"Если БЭБ инициирует, то перспектива реальная": нардеп о наложении санкций на 1xBet

"Если БЭБ инициирует, то перспектива реальная": нардеп о наложении санкций на 1xBet

Киев • УНН

 • 266155 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. “Твоя беттинговая компания” и владельцы бренда 1xBet уже скоро могут оказаться в санкционных списках Украины. По крайней мере то, что Бюро экономической безопасности нашло соответствующие основания для этого, свидетельствует о перспективности наложения санкций. Об этом в комментарии УНН заявил первый заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике Ярослав Юрчишин.

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Цитата

“Как видим, БЭБ двигается быстро. По ответу от СБУ они обещали рассмотреть, отметив, что в данный момент нет достаточной информации. Но опять же, если БЭБ инициирует, значит, они уже имеют достаточно информации, поэтому, думаю, что перспектива наложения санкций реалистичная”, – объяснил нардеп.

Юрчишин подчеркнул, что санкции нужно накладывать как на “Твою беттинговую компанию”, которая работает в Украине под брендом 1xBet, так и на самих бенефициаров.

“Логично наложить санкции как на саму компанию, так и на бенефициаров, чтобы таким образом не дать им возможности перерегистрироваться под другим названием и снова выйти на рынок Украины”, – рассказал Юрчишин.

Контекст

В ходе досудебного расследования Бюро экономической безопасности нашло основания для внесения на рассмотрение правительства предложения по наложению санкций на букмекеров. Сведения об этом они направили на рассмотрение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Напомним

КРАИЛ в начале сентября лишила букмекерскую контору 1xBet лицензий для работы в Украине из-за "российского следа", однако оснований для наложения санкций на компанию у Комиссии раньше найти не могли.

Между тем владельцы “Твоя беттинговая компания” пытаются обжаловать решение об аннулировании своей лицензии. Точку в этом вопросе должен поставить суд.

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