Якість української зброї на зовнішнішньому і внутрішньому ринку суттєво відізняється - волонтер

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Військовослужбовцям в зоні АТО не вистачає сучасного озброєння. Про це в ефірі “5 каналу” заявив колишній військовослужбовець 53-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, волонтер Андрій Римарук, передає УНН.

“Не тільки старе радянське озброєння. В нас у деяких підрозділах є сучасний БТР український “Буцефал”, нові міномети, але цього мало. І в тій кількості, в тій якості, в якій воно поставляється на внутрішній ринок і зовнішній ринок — дуже велика різниця,” — сказав він.

За словами екс-бійця, по той бік фронту великокаліберну зброю застосовує виключно регулярна російська армія.

“Якщо брати бойоваків і найманців, то у них така проста примітивна зброя, починаючи від автомата до гранатометів. Більший калібр застосовує виключно регулярна російська армія,” — розповів він.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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