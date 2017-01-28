Якість української зброї на зовнішнішньому і внутрішньому ринку суттєво відізняється - волонтер
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Військовослужбовцям в зоні АТО не вистачає сучасного озброєння. Про це в ефірі “5 каналу” заявив колишній військовослужбовець 53-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, волонтер Андрій Римарук, передає УНН.
“Не тільки старе радянське озброєння. В нас у деяких підрозділах є сучасний БТР український “Буцефал”, нові міномети, але цього мало. І в тій кількості, в тій якості, в якій воно поставляється на внутрішній ринок і зовнішній ринок — дуже велика різниця,” — сказав він.
За словами екс-бійця, по той бік фронту великокаліберну зброю застосовує виключно регулярна російська армія.
“Якщо брати бойоваків і найманців, то у них така проста примітивна зброя, починаючи від автомата до гранатометів. Більший калібр застосовує виключно регулярна російська армія,” — розповів він.