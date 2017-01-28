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Качество украинского оружия на внешнем и внутреннем рынке существенно отличается - волонтер

Киев • УНН

 • 9884 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Военнослужащим в зоне АТО не хватает современного вооружения. Об этом в эфире "5 канала" заявил бывший военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, волонтер Андрей Римарук, передает УНН.

"Не только старое советское вооружение. У нас в некоторых подразделениях есть современный БТР украинский "Буцефал", новые минометы, но этого мало. И в том количестве, в том качестве, в котором оно поставляется на внутренний рынок и внешний рынок - очень большая разница ", - сказал он.

По словам экс-бойца, по ту сторону фронта крупнокалиберное оружие применяет исключительно регулярная русская армия.

"Если брать боевиков и наемников, то у них такая простое примитивное оружие, начиная от автомата до гранатометов. Больше калибр применяет исключительно регулярная российская армия ", - рассказал он.

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