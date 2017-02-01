Якість питної води на Житомирщині не відповідає нормам – дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Фахівцями обласного лабораторного центру протягом 2016 року здійснено значний обсяг лабораторних досліджень якості питної води в усіх районах області, передає УНН з посиланням на дані ДУ "Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ".
Так, фахівці перевірили у 23 районах області та м. Житомир якість води питної централізованого та нецентралізованого водопостачання у Житомирській області за мікро-біологічними та санітарно-хімічними показниками.
За результатами дослідження води питної централізованого постачання було відібрано 6 тис. 944 проби, із яких за мікробіологічними показниками вимогам не відповідає 340 проб.
Водночас, за результатами дослідження води питної нецентралізованого постачання було відібрано 5 тис. 420 проб, із яких за мікробіологічними показниками вимогам не відповідає 1 тис. 334 проб.
Додамо, що за результатами дослідження води питної централізованого постачання було відібрано 5 тис. 479 проб, із яких за санітарно-хімічними показниками вимогам не відповідають 1 тис. 236 проб.
Також додамо, що за результатами дослідження води питної централізованого постачання було відібрано 8 тис. 467 проб, із яких за санітарно-хімічними показниками вимогам не відповідають 2 тис. 980 проб.
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Фахівці констатують, що питна вода повинна відповідати СанПіН “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”.
Дані санітарні правила застосовуються щодо води, призначеної для споживання населенням в питних і побутових цілях, для використання в процесах переробки продовольчої сировини та виробництва харчових продуктів, їх зберіганні і торгівлі, а також для виробництва продукції, що вимагає застосування води питної якості.
У центрі також нагадали, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) приділяє особливе значення вивченню хвороб, які пов’язані з використанням або вживанням неякісної води та відсутністю відповідних умов санітарії. За даними ВООЗ, 25% населення постійно ризикує захворіти хворобами, пов’язаними із споживанням недоброякісної питної води.
До таких хвороб належать інфекційні захворювання (вірусний гепатит А, черевний тиф, дизентерія, холера, ротавірусні інфекції, лептоспіроз тощо) і хвороби, що пов’язані з хімічним забрудненням води (водно-нітратна метгемоглобінемія, флюорози, отруєння токсинами синьо-зелених водоростей тощо). На жаль, всі перелічені хвороби трапляються і в Україні. Щороку Міністерство охорони здоров’я повідомляє про спалахи тих чи інших захворювань, пов’язаних з водою.
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