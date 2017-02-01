Качество питьевой воды в Житомирской области не соответствует нормам - исследование

ukru
19:49 • 50890 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 110407 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 110592 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 108416 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 134534 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 112950 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 120243 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130174 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140272 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144584 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США сегодня будут контактировать с россиянами и надеются на позитивный ответ от рф - Рубио

США сегодня будут контактировать с россиянами и надеются на позитивный ответ от рф - Рубио

12 марта, 12:15 • 35120 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12 марта, 12:19 • 108086 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 107939 просмотра
USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

12 марта, 14:40 • 56134 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 100294 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

19:49 • 50948 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 110422 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 100294 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 107939 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 134540 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 137049 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 145241 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 150166 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 148669 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 152059 просмотра
Актуальное
Качество питьевой воды в Житомирской области не соответствует нормам - исследование

Качество питьевой воды в Житомирской области не соответствует нормам - исследование

Киев • УНН

 • 9146 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Специалистами областного лабораторного центра в течение 2016 года проведен значительный объем лабораторных исследований качества питьевой воды во всех районах области, передает УНН со ссылкой на данные ГУ "Житомирский областной лабораторный центр МЗ".

Так, специалисты проверили в 23 районах области и г.Житомир качество воды питьевой централизованного и нецентрализованного водоснабжения в Житомирской области по микро-биологическим и санитарно-химическим показателям.

По результатам исследования воды питьевой централизованного снабжения было отобрано 6 тыс. 944 пробы, из которых по микробиологическим показателям требованиям не соответствует 340 проб.

В то же время, по результатам исследования воды питьевой нецентрализованного снабжения были отобраны 5 тыс. 420 пробы, из которых по микробиологическим показателям требованиям не соответствует 1 тыс. 334 пробы.

Добавим, что по результатам исследования воды питьевой централизованного снабжения были отобраны 5 тыс. 479 проб, из которых по санитарно-химическим показателям требованиям не соответствуют 1 тыс. 236 проб.

Также добавим, что по результатам исследования воды питьевой нецентрализованного снабжения были отобраны 8 тыс. 467 проб, из которых по санитарно-химическим показателям требованиям не соответствуют 2 тыс. 980 проб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАССР в Украине заработает тогда, когда на качество и безопасность появится спрос потребителя

Специалисты констатируют, что питьевая вода должна соответствовать СанПиН "Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком".

Данные санитарные правила применяются в отношении воды, предназначенной для потребления населением в питьевых и бытовых целях, для использования в процессах переработки продовольственного сырья и производства пищевых продуктов, их хранении и торговле, а также для производства продукции, требующей применения воды питьевого качества.

В центре также напомнили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уделяет особое значение изучению болезней, связанных с использованием или употреблением некачественной воды и отсутствием соответствующих условий санитарии. По данным ВОЗ, 25% населения постоянно рискует заболеть болезнями, связанными с потреблением недоброкачественной питьевой воды.

К таким болезням относятся инфекционные заболевания (вирусный гепатит А, брюшной тиф, дизентерия, холера, ротавирусная инфекции, лептоспироз и т.п.) и болезни, связанные с химическим загрязнением воды (водно-нитратной метгемоглобинемии, флюороз, отравления токсинами сине-зеленых водорослей и т.д. ). К сожалению, все перечисленные болезни случаются и в Украине. Ежегодно Министерство здравоохранения сообщает о вспышках тех или иных заболеваний, связанных с водой.

Напомним, в полиции заявили о масштабной фальсификации продукции в Украине .

Также напомним, Госпродптребслужба не выполняет возложенные на нее функции по проверке рынков продукции в Украине .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы