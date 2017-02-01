Качество питьевой воды в Житомирской области не соответствует нормам - исследование

Так, специалисты проверили в 23 районах области и г.Житомир качество воды питьевой централизованного и нецентрализованного водоснабжения в Житомирской области по микро-биологическим и санитарно-химическим показателям.

По результатам исследования воды питьевой централизованного снабжения было отобрано 6 тыс. 944 пробы, из которых по микробиологическим показателям требованиям не соответствует 340 проб.

В то же время, по результатам исследования воды питьевой нецентрализованного снабжения были отобраны 5 тыс. 420 пробы, из которых по микробиологическим показателям требованиям не соответствует 1 тыс. 334 пробы.

Добавим, что по результатам исследования воды питьевой централизованного снабжения были отобраны 5 тыс. 479 проб, из которых по санитарно-химическим показателям требованиям не соответствуют 1 тыс. 236 проб.

Также добавим, что по результатам исследования воды питьевой нецентрализованного снабжения были отобраны 8 тыс. 467 проб, из которых по санитарно-химическим показателям требованиям не соответствуют 2 тыс. 980 проб.

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Специалисты констатируют, что питьевая вода должна соответствовать СанПиН "Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком".

Данные санитарные правила применяются в отношении воды, предназначенной для потребления населением в питьевых и бытовых целях, для использования в процессах переработки продовольственного сырья и производства пищевых продуктов, их хранении и торговле, а также для производства продукции, требующей применения воды питьевого качества.

В центре также напомнили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уделяет особое значение изучению болезней, связанных с использованием или употреблением некачественной воды и отсутствием соответствующих условий санитарии. По данным ВОЗ, 25% населения постоянно рискует заболеть болезнями, связанными с потреблением недоброкачественной питьевой воды.

К таким болезням относятся инфекционные заболевания (вирусный гепатит А, брюшной тиф, дизентерия, холера, ротавирусная инфекции, лептоспироз и т.п.) и болезни, связанные с химическим загрязнением воды (водно-нитратной метгемоглобинемии, флюороз, отравления токсинами сине-зеленых водорослей и т.д. ). К сожалению, все перечисленные болезни случаются и в Украине. Ежегодно Министерство здравоохранения сообщает о вспышках тех или иных заболеваний, связанных с водой.

Напомним, в полиции заявили о масштабной фальсификации продукции в Украине .

Также напомним, Госпродптребслужба не выполняет возложенные на нее функции по проверке рынков продукции в Украине .