Які наслідки мають вибухи на аеродромі в Енгельсі для російської авіації - розповів військовий експерт Олег Жданов

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«Вибухи на аеродромі в Енгельсі навряд чи вплинуть на наступ росіян, а от на ракетні атаки – цілком. Справа в тому, що це основний аеродром, де базується стратегічна авіація для нанесення ракетних ударів по території України. Остання інформація, яку я побачив, що командний пункт на цьому аеродромі начебто виведений з ладу. А якщо виводиться командний пункт, то управління польотами може бути ускладнене і виникають проблеми із нанесенням ракетних ударів», – повідомив Жданов.

Як зазначив експерт, перебазування стратегічної авіації неможливе в короткий період часу. Адже потрібно не лише перемістити літаки, а й всю матеріально-технічну базу. Також необхідно підготувати авіацію до застосування. Для цих дій знадобиться щонайменше 3 місяці.

Окрім того, аеродромів, що здатні приймати літаки цього класу та базуються неподалік кордонів з Україною, у росії не так багато.

«білорусь зараз не зовсім дозволяє російській армії наносити стратегічною авацією удари зі своєї території. Уже декілька місяців з білорусі нічого не прилітає. У Воронежі є стратегічна авіація. І з одного боку, він ближче до нашого кордону, ніж Енгельс. А з іншого – якщо щось долітає до Енгельса, то до Воронежа воно долетить швидше. Тут вже необхідно шукати щось інше. Можливо, за Уралом, у них там теж є авіаційні бази. Та тоді виникає інша проблема – дуже далеко летіти», – розповів Жданов.

Нагадаємо

26 грудня вранці на російському аеродромі в Енгельсі пролунав вибух. У мо рф повідомляли про трьох загиблих і що літаки нібито не пошкоджено.