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Какие последствия имеют взрывы на аэродроме в Энгельсе для российской авиации - рассказал военный эксперт Олег Жданов

Какие последствия имеют взрывы на аэродроме в Энгельсе для российской авиации - рассказал военный эксперт Олег Жданов

Киев • УНН

 • 1942510 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Взрывы на российском аэродроме в Энгельсе никак не повлияют на ситуацию на поле боя, однако усложнят нанесение ракетных ударов по территории Украины. Ведь если будет выведен из строя этот аэродром, на перемещение авиации нужно несколько месяцев. Об этом в комментарии УНН рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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«Взрывы на аэродроме в Энгельсе вряд ли повлияют на наступление россиян, а вот на ракетные атаки – вполне. Дело в том, что это основной аэродром, на котором базируется стратегическая авиация для нанесения ракетных ударов по территории Украины. Последняя информация, которую я увидел, что командный пункт на этом аэродроме вроде бы выведен из строя. А если выводится командный пункт, то управление полетами может быть усложнено и возникают проблемы с нанесением ракетных ударов», – сообщил Жданов.

Как отметил эксперт, перебазирование стратегической авиации невозможно в короткий период времени. Ведь нужно не только переместить самолеты, но и всю материально-техническую базу. Также необходимо подготовить авиацию к применению. Для этих действий потребуется не менее 3 месяцев.

Кроме того, аэродромов, которые способны принимать самолеты данного класса и базируются недалеко от границ с Украиной, в россии не так много.

«беларусь сейчас не совсем разрешает российской армии наносить стратегической авацией удары со своей территории. Уже несколько месяцев из беларуси ничего не прилетает. В Воронеже есть стратегическая авиация. И с одной стороны, он ближе к нашей границе, чем Энгельс. А с другой – если что-то долетает до Энгельса, то до Воронежа оно долетит быстрее. Здесь уже необходимо искать что-нибудь другое. Возможно, за Уралом, у них там тоже есть авиационные базы. Тогда возникает другая проблема – очень далеко лететь», – рассказал Жданов.

Напомним

26 декабря утром на российском аэродроме в Энгельсе раздался взрыв. В мо рф сообщали о трех погибших и что самолеты якобы не повреждены.

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