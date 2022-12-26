Какие последствия имеют взрывы на аэродроме в Энгельсе для российской авиации - рассказал военный эксперт Олег Жданов

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«Взрывы на аэродроме в Энгельсе вряд ли повлияют на наступление россиян, а вот на ракетные атаки – вполне. Дело в том, что это основной аэродром, на котором базируется стратегическая авиация для нанесения ракетных ударов по территории Украины. Последняя информация, которую я увидел, что командный пункт на этом аэродроме вроде бы выведен из строя. А если выводится командный пункт, то управление полетами может быть усложнено и возникают проблемы с нанесением ракетных ударов», – сообщил Жданов.

Как отметил эксперт, перебазирование стратегической авиации невозможно в короткий период времени. Ведь нужно не только переместить самолеты, но и всю материально-техническую базу. Также необходимо подготовить авиацию к применению. Для этих действий потребуется не менее 3 месяцев.

Кроме того, аэродромов, которые способны принимать самолеты данного класса и базируются недалеко от границ с Украиной, в россии не так много.

«беларусь сейчас не совсем разрешает российской армии наносить стратегической авацией удары со своей территории. Уже несколько месяцев из беларуси ничего не прилетает. В Воронеже есть стратегическая авиация. И с одной стороны, он ближе к нашей границе, чем Энгельс. А с другой – если что-то долетает до Энгельса, то до Воронежа оно долетит быстрее. Здесь уже необходимо искать что-нибудь другое. Возможно, за Уралом, у них там тоже есть авиационные базы. Тогда возникает другая проблема – очень далеко лететь», – рассказал Жданов.

Напомним

26 декабря утром на российском аэродроме в Энгельсе раздался взрыв. В мо рф сообщали о трех погибших и что самолеты якобы не повреждены.