Якби ворота "Реала" захищав Лунін, матч міг би завершитися по-іншому - Павелко
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Президент Федерації футболу України Андрій Павелко поділився враженнями від матчу за Суперкубок УЄФА "Реал" - "Атлетіко" (2:4). Свою думку він висловив на особистій сторінці у Facebook, передає УНН.
"На відміну від українського фіналу Ліги чемпіонів УЄФА естонський розіграш Суперкубка УЄФА завершився для мадридського "Реала" поразкою. А якби ворота "вершкових" захищав воротар юнацької збірної України Андрій Лунін, матч міг завершитися по-іншому", - зазначив він.
Павелко також висловив упевненість в тому, що у талановитого українського голкіпера ще буде можливість проявити себе в поєдинках найвищого міжнародного рівня.
"Не лише в "Реалі", але і на чемпіонаті світу серед збірних U-20, який пройде наступного року в Польщі, і у виступах за національну збірну України", - написав президент ФФУ.
Нагадаємо, як раніше повідомляв УНН, трансферна вартість Зінченка і Луніна виросла удвічі.