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Если бы ворота "Реала" защищал Лунин, матч мог бы закончиться по-другому - Павелко

Киев • УНН

 • 8827 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко поделился впечатлениями от матча за Суперкубок УЕФА "Реал" - "Атлетико" (2:4). Свое мнение он высказал на личной странице в Facebook, передает УНН.

Если бы ворота "Реала" защищал Лунин, матч мог бы закончиться по-другому - Павелко

"В отличие от украинского финала Лиги чемпионов УЕФА эстонский розыгрыш Суперкубка УЕФА закончился для мадридского "Реала" поражением. А если бы ворота "сливочных" защищал вратарь юношеской сборной Украины Андрей Лунин, матч мог закончиться по-другому", - отметил он.

Павелко также выразил уверенность в том, что у талантливого украинского голкипера еще будет возможность проявить себя в поединках самого высокого международного уровня.

"Не только в "Реале", но и на чемпионате мира среди сборных U-20, который пройдет в следующем году в Польше, и в выступлениях за национальную сборную Украины", - написал президент ФФУ.

Напомним, как ранее сообщал УНН, трансферная стоимость Зинченко и Лунина выросла в два раза. 

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