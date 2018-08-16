Если бы ворота "Реала" защищал Лунин, матч мог бы закончиться по-другому - Павелко
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко поделился впечатлениями от матча за Суперкубок УЕФА "Реал" - "Атлетико" (2:4). Свое мнение он высказал на личной странице в Facebook, передает УНН.
"В отличие от украинского финала Лиги чемпионов УЕФА эстонский розыгрыш Суперкубка УЕФА закончился для мадридского "Реала" поражением. А если бы ворота "сливочных" защищал вратарь юношеской сборной Украины Андрей Лунин, матч мог закончиться по-другому", - отметил он.
Павелко также выразил уверенность в том, что у талантливого украинского голкипера еще будет возможность проявить себя в поединках самого высокого международного уровня.
"Не только в "Реале", но и на чемпионате мира среди сборных U-20, который пройдет в следующем году в Польше, и в выступлениях за национальную сборную Украины", - написал президент ФФУ.
Напомним, как ранее сообщал УНН, трансферная стоимость Зинченко и Лунина выросла в два раза.