Якби Москва хотіла повністю припинити постачання газу до ЄС, то зробила би це влітку, - Боррель

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Боррель вважає, що якби Москва хотіла повністю припинити постачання газу, як побоюються в ЄС, вона б зробила це зараз, влітку, до того, як європейські країни поповнять свої запаси, не чекаючи осені чи зими.

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«Ми вирішили, що збираємося позбутися занадто великої енергетичної залежності від Росії: спочатку від вугілля, потім нафти, газу з більш тривалими термінами адаптації. Ми збираємося це зробити, і Росія це знає», - сказав Боррель.

Верховний представник закликав продовжувати підтримувати Україну зброєю та товарами у «війні на виснаження» проти Росії.

«Якщо ми хочемо, щоб вона (Україна - ред.) чинила опір, ми маємо продовжувати це робити, бо путін упевнений, що західні країни втомлюються. Громадська думка каже: «це нормально, ми не хочемо терпіти війну, яка не наша», але це також є нашим, і ми маємо продовжувати підтримувати Україну, залишаючи відкритими дипломатичні канали для припинення вогню та переговорів», - додав чиновник.

Нагадаємо

Раніше Жозеп Боррель заявляв, що європейці не повинні втомлюватися у своїх зусиллях щодо відображення вторгнення Росії в Україну.