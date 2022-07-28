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Если бы Москва хотела полностью прекратить снабжение газа в ЕС, то сделала бы это летом - Боррель

Киев • УНН

 • 111835 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель рассказал в эфире испанского телеканала La Hora de La 1 о поставках российского газа в ЕС заверив, что если бы Москва хотела это сделать, то сделала бы это летом. Об этом сообщает УНН.

Детали

Боррель считает, что если Москва хочет полностью прекратить поставки газа, как опасаются в ЕС, она бы сделала это сейчас, летом, до того, как европейские страны пополнят свои запасы, не дожидаясь осени или зимы.

Цитата

«Мы решили, что собираемся избавиться от слишком большой энергетической зависимости от России: сначала от угля, потом нефти, газа с более длительными сроками адаптации. Мы собираемся это сделать, и Россия это знает», – сказал Боррель.

Верховный представитель призвал продолжать поддерживать Украину оружием и товарами в «войне на истощение» против России.

«Если мы хотим, чтобы она (Украина – ред.) сопротивлялась, мы должны продолжать это делать, потому что путин уверен, что западные страны устают. Общественное мнение говорит: «это нормально, мы не хотим терпеть войну, которая не наша», но это также наше, и мы должны продолжать поддерживать Украину, оставляя открытыми дипломатические каналы для прекращения огня и переговоров», - добавил чиновник.

Напомним

Ранее Жозеп Боррель заявлял, что европейцы не должны уставать в своих усилиях по отражению вторжения России в Украину.

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