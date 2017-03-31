Як змінювалася статистика смертності від раку протягом 2010-2016 років у різних регіонах країни
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. На запити редакції 21 управління та департамент охорони здоров'я обласних державних адміністрацій повідомили про кількість зареєстрованих смертей від злоякісних новоутворень (раку – ред.) за 2010 рік та 2016 рік, передає УНН.
Так, виходячи із отриманих даних, можна констатувати наступне: як протягом 2010-го, так і протягом 2016 року найбільшу кількість смертей від раку було зареєстровано у Дніпропетровській області: 6 тис. 300 випадків та 5 тис. 301 випадок відповідно.
Найменше – в Івано-Франківській області: 2010 рік – 1 тис. 173 випадки, 2016 рік – 1 тис. 141 випадок.
Дані щодо решти областей наступні:
Закарпатська область: 2010 рік – 1 тис. 577 випадків, 2016 рік – 1 тис. 753 випадки.
Вінницька область: 2010 рік – 3 тис. 51 випадок, 2016 рік – 3 тис. 163 випадки.
Запорізька область: 2010 рік – 3 тис. 967 випадків, 2016 рік – 3 тис. 397 випадків.
Місто Київ: 2010 рік – 4 тис. 651 випадок, 2016 рік – 4 тис. 725 випадків.
Луганська область: 2010 рік – 4 тис. 501 випадок, 2016 рік – 1 тис. 127 випадок (дані за 2016 рік представлені по території області, підконтрольній українській владі – ред.).
Миколаївська область: 2010 рік – 2 тис. 322 випадки, 2016 рік – 1 тис. 655 випадків.
Полтавська область: 2010 рік – 2 тис. 906 випадків, 2016 рік – 2 тис. 757 випадків.
Тернопільська область: 2010 рік – 1 тис. 868 випадків, 2016 рік – 1 тис. 834 випадків.
Дніпропетровська область: 2010 рік – 6 тис. 300 випадків, 2016 рік – 5 тис. 301 випадок.
Донецька область: 2016 рік – 3 тис. 343 випадки (у департаменті охорони здоров'я області надали інформацію щодо онкологічних захворювань та смертності від них, зареєстрованих в Донецькій області по території, де повноваження уряду здійснюється у повному обсязі, дані за 2010 рік надані не були – ред.).
Житомирська область: 2010 рік – 2 тис. 184 випадки, 2016 рік – 2 тис. 138 випадків.
Львівська область: 2010 рік – 3 тис. 993 випадки (дані за 2016 рік надані не були – ред.).
Волинська область: 2010 рік – 1 тис. 419 випадків, 2016 рік – 1 тис. 537 випадків.
Кіровоградська область: 2010 рік – 2 тис. 251 випадок, 2016 рік – 2 тис. 79 випадків.
Рівненська область: 2010 рік – 1 тис. 769 випадків, 2016 рік – 1 тис. 721 випадок.
Херсонська область: 2010 рік – 1 тис. 924 випадки, 2016 рік – 1 тис. 988 випадків.
Хмельницька область: 2010 рік – 2 тис. 521 випадок, 2016 рік – 2 тис. 510 випадків.
Черкаська область: 2010 рік – 2 тис. 281 випадок, 2016 рік – 2 тис. 400 випадків.
Чернівецька область: 2010 рік – 2 тис. 399 випадків, 2016 рік – 2 тис. 276 випадків.
Чернігівська область: 2010 рік – 1 тис. 996 випадків, 2016 рік – 1 тис. 956 випадків.
Нагадаємо, за даними онкологів, майже 90 тис. жителів України щороку помирає від раку.
За словами лікаря - променевого терапевта МЦ “Клініка Спіженко” Олега Ярмака, у питаннях онкологічних захворювань, найважливіше - це профілактика і раннє виявлення хвороби.