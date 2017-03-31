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Как менялась статистика смертности от рака в течение 2010-2016 годов в различных регионах страны

Как менялась статистика смертности от рака в течение 2010-2016 годов в различных регионах страны

Киев  •  УНН

 • 48251 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. На запросы редакции 21 управления и департамент здравоохранения областных государственных администраций сообщили о количестве зарегистрированных смертей от злокачественных новообразований (рака - ред.) за 2010-й и 2016 год, передает УНН.

Так, исходя из полученных данных, можно констатировать следующее: как в течение 2010 года, так и в течение 2016-го наибольшее количество смертей от рака было зарегистрировано в Днепропетровской области: 6 тыс. 300 случаев и 5 тыс. 301 случай соответственно.

Меньше всего - в Ивано-Франковской области: 2010 год - 1 тыс. 173 случая, 2016 год - 1 тыс. 141 случай.

Данные по остальным областям следующие:

Закарпатская область: 2010 год - 1 тыс. 577 случаев, 2016 год - 1 тыс. 753 случая.

Винницкая область: 2010 год - 3 тыс. 51 случай, 2016 год - 3 тыс. 163 случая.

Запорожская область: 2010 год - 3 тыс. 967 случаев, 2016 год - 3 тыс. 397 случаев.

Город Киев: 2010 год - 4 тыс. 651 случай, 2016 год - 4 тыс. 725 случаев.

Луганская область: 2010 год - 4 тыс. 501 случай, 2016 год - 1 тыс. 127 случай (данные за 2016 год представлены по территории области, подконтрольной украинской власти - ред.).

Николаевская область: 2010 год - 2 тыс. 322 случая, 2016 год - 1 тыс. 655 случаев.

Полтавская область: 2010 год - 2 тыс. 906 случаев, 2016 год - 2 тыс. 757 случаев.

Тернопольская область: 2010 год - 1 тыс. 868 случаев, 2016 год - 1 тыс. 834 случаев.

Днепропетровская область: 2010 год - 6 тыс. 300 случаев, 2016 год - 5 тыс. 301 случай.

Донецкая область: 2016 год - 3 тыс. 343 случая (в департаменте здравоохранения области предоставили информацию об онкологических заболеваниях и смертности от них, зарегистрированных в Донецкой области по территории, где полномочия правительства осуществляется в полном объеме, данные за 2010 год предоставлены не были - ред.).

Житомирская область: 2010 год - 2 тыс. 184 случая, 2016 год - 2 тыс. 138 случаев.

Львовская область: 2010 год - 3 тыс. 993 случая (данные за 2016 предоставлены не были - ред.).

Волынская область: 2010 год - 1 тыс. 419 случаев, 2016 год - 1 тыс. 537 случаев.

Кировоградская область: 2010 год - 2 тыс. 251 случай, 2016 год - 2 тыс. 79 случаев.

Ровенская область: 2010 год - 1 тыс. 769 случаев, 2016 год - 1 тыс. 721 случай.

Херсонская область: 2010 год - 1 тыс. 924 случая, 2016 год - 1 тыс. 988 случаев.

Хмельницкая область: 2010 год - 2 тыс. 521 случай, 2016 год - 2 тыс. 510 случаев.

Черкасская область: 2010 год - 2 тыс. 281 случай, 2016 год - 2 тыс. 400 случаев.

Черновицкая область: 2010 год - 2 тыс. 399 случаев, 2016 год - 2 тыс. 276 случаев.

Черниговская область: 2010 год - 1 тыс. 996 случаев, 2016 год - 1 тыс. 956 случаев.

Напомним, по данным онкологов, почти 90 тыс. жителей Украины ежегодно умирают от рака.

По словам врача - лучевого терапевта МЦ "Клиника Спиженко" Олега Ярмака, в вопросах онкологических заболеваний, самое важное - это профилактика и раннее выявление болезни.

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