Як вигулювати собаку під час карантину - поради ветеринара

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Під час карантину при вигулі собаки варто дотримуватися заходів, які диктує Міністерство охорони здоров'я, а саме тримати дистанцію, мити собаці лапи з милом і тимчасово відмовитися від поцілунків улюбленця. Поради, як краще вигулювати собаку під час карантину, кореспондент УНН дізнавався у головлікаря ветеринарної клініки Павла Люлька.

"Вигулювати треба, дотримуючись тих карантинних заходів, які нам говорить наше Міністерство охорони здоров'я. Тобто, не в людних місцях, намагатися гуляти поодинці, дотримуватися дистанції. Я думаю, що собаці можна дозволяти спілкуватися з іншими собаками, головне, щоб була дистанція між людьми. Тому що випадки передачі або зараження коронавірусом COVID-19 від собаки до собаки - поки що не зафіксовано. Тут головне дистанція між господарями тварин і, в даному випадку, більше важлива навіть не прогулянка тварини на вулиці. Після повернення додому помити собаці лапки, помити ті місця, де вона контактувала і могла бути як переносник", - сказав Люлько.

За його словами, в цій ситуації собака перетворюється на "аксесуар", з яким можна принести додому коронавірус.

"Мити так само, як ми миємо руки. 20-30 секунд миємо лапки, подушечки. Також можна використовувати ті ж дитячі косметичні серветки для протирання лап після прогулянки. Тобто - головне мити. Гігієна поверхні після виходу на вулицю і контакту з чимось іншим", - розповів Люлько.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Асоціація ветмедицини США стверджує, що коти і собаки не поширюють коронавірус

Він додав, що мило може бути звичайнісіньким, для людей, але краще використовувати дитяче мило, оскільки там більш відповідний pH.

"Я думаю, що на час карантину краще не цілувати тварину. Намагатися дотримуватися особистої гігієни - помацав собаку - помив руки. Поцілував собаку - помив обличчя ... Я б рекомендував не цілувати собаку, на час карантину, але це вибір кожного. Тварини нам не вороги. Вони не можуть заразити нас коронавірусом або бути носієм коронавирусу", - сказав Люлько.

За його словами, потрібно наглядати, щоб собака на прогулянці нічого не підбирала, оскільки через карантин збільшилася активність дог-хантерів, які труять собак, мотивуючи це тим, що собаки можуть переносити коронавірус.

"Потрібно спостерігати, щоб нічого не підбирала. Це треба вчити, незалежно від карантину. Дог-хантери є завжди і будуть завжди. Просто зараз у них можуть більш розв'язатися руки з цього приводу і з'явиться виправдання. Яке нічим не підтверджене. І за дог-хантерство потрібно також карати, як завжди карали", - сказав Люлько.

Він також додав, що якщо собака щось підібрала і проковтнула під час прогулянки - потрібно дати сорбент і відразу звернутися до лікаря.

Нагадаємо, в лютому собаку в Гонконзі помістили на карантин після позитивного аналізу на коронавірус.

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