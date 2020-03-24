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Как выгуливать собаку во время карантина - советы ветеринара

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Во время карантина при выгуле собаки стоит придерживаться мер, которые диктует Министерство здравоохранения, а именно соблюдать дистанцию, мыть собаке лапы с мылом и временно отказаться от поцелуев питомца. Советы, как лучше выгуливать собаку во время карантина, корреспондент УНН узнавал у главврача ветеринарной клиники Павла Люлько.

“Выгуливать надо, соблюдая те карантинные меры, которые нам говорит наше Министерство здравоохранения. То есть, не в людных местах, стараться гулять по одиночке, соблюдать дистанцию. Я думаю, что собаке можно разрешать общаться с другими собаками, главное, чтобы была дистанция между людьми. Потому что случаи передачи или заражения коронавирусом COVID-19 от собаки к собаке - пока что не зафиксировано. Тут главное дистанция между хозяевами животных и, в данном случае, больше важна даже не прогулка животного на улице. По приходу домой помыть собаке лапки, помыть те места, где она контактировала и могла быть как переносчик”, - сказал Люлько.

По его словам, в этой ситуации собака превращается в "аксессуар", с которым можно принести домой коронавирус.

“Мыть точно так же, как мы моем руки. 20-30 секунд моем лапки, подушечки. Также можно использовать те же детские косметические салфетки для протирания лап после прогулки. То есть - главное мыть. Гигиена поверхности после выхода на улицу и контакта с чем-то другим”, - рассказал Люлько.

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Он добавил, что мыло может быть самое обыкновенное, для людей, но лучше использовать детское мыло, поскольку там более подходящий pH.

“Я думаю, что на время карантина лучше не целовать животное. Стараться соблюдать личную гигиену - потрогал собаку - помыл руки. Поцеловал собаку - помыл лицо… Я бы рекомендовал не целовать собаку, на время карантина, но это выбор каждого. Животные нам не враги. Они не могут заразить нас коронавирусом или быть носителем коронавируса”, - сказал Люлько.

По его словам, нужно наблюдать, чтобы собака на прогулке ничего не подбирала, поскольку из-за карантина увеличилась активность дог-хантеров, которые травят собак, мотивируя это тем, что собаки могут переносить коронавирус.

“Нужно наблюдать, чтобы ничего не подбирала. Это надо учить, вне зависимости от карантина. Дог-хантеры есть всегда и будут всегда. Просто сейчас у них могут более развязаться руки по этому поводу и появится оправдание. Которое ничем не подтверждено. И за дог-хантерство нужно также наказывать, как всегда наказывали”, - сказал Люлько.

Он также добавил, что если собака что-то подобрала и проглотила во время прогулки - нужно дать сорбент и сразу обратиться к врачу.

Напомним, в феврале собаку в Гонконге поместили на карантин после позитивного анализа на коронавирус.

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