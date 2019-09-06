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Як великий бізнес стимулює економіку України і розвиває регіони

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Про соціальну відповідальність бізнесу в Україні останнім говориться дуже багато і часто. Є й конкретні приклади, на яких її можна побачити вже в дії. Наприклад, агроіндустріальний холдинг МХП, що є найбільшим виробником м’яса курки, багато років поспіль системно робить внесок у вітчизняну економіку і розвиток регіонів. Це і десятки мільярдів гривень, які йдуть до бюджетів усіх рівнів у вигляді податків, і гідні зарплати десяткам тисяч співробітників, і потужні інвестиції в інфраструктуру, пише УНН.

МХП протягом двох років подвоїв витрати на оплату праці своїх співробітників. Якщо в 2016 році фонд оплати праці на більш, ніж 30 підприємствах МХП в 14 регіонах України становив 2,33 млрд грн, то за підсумками 2018 року на зарплати співробітників пішло 4,48 млрд грн. За 6 місяців поточного року один з найбільших роботодавців країни, на підприємствах якого зайняті понад 28 тисяч співробітників, направив на оплату праці більше 2,34 млрд грн.

Крім того, МХП, заснований і очолюваний відомим українським бізнесменом Юрієм Косюком, щорічно приносить в Україну сотні мільйонів доларів валютної виручки.

Динамічний розвиток нарощує і обсяги фінансової віддачі економіці України. Компанія сьогодні входить в список найбільших платників податків країни. Тільки за минулий рік МХП сплатив 3,2 млрд гривень податків і зборів. Також за підсумками 2018 року МХП на 48% збільшив сплату місцевих і соціальних податків у порівнянні з попереднім періодом завдяки підвищенню ефективності та масштабів виробничої діяльності, а також збільшення обсягів продажів на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Сьогодні сплачені підприємствами холдингу податки залишаються на місцях і сприяють активному розвитку громад, формують фундамент їх фінансової незалежності країни в цілому.

“МХП тісно співпрацює з усіма зацікавленими сторонами: споживачами, партнерами (клієнтами), місцевими громадами, інвесторами. Наші співробітники — це жителі сіл і міст, де компанія веде свою діяльність. Ми постійно на зв’язку з місцевими громадами. МХП дотримується принципів сталого розвитку та партнерства, залучаючи громади до спільних проектів. Працюючи разом, ми можемо поліпшити якість життя в регіонах, забезпечуючи сталий розвиток як МХП, так і України”, — пояснює тісний зв’язок діяльності МХП з інтересами локальних громад Юрій Косюк на зустрічі з інвесторами.

У розвиток регіонів країни протягом 2018-го і першої половини 2019 року холдинг інвестував понад 262 млн гривень в рамках проектів корпоративної соціальної відповідальності: ремонт доріг, шкіл та садочків, облаштування соціальної інфраструктури загального користування, медична допомога в селах, матеріальна допомога молодим сім’ям з дітьми.

МХП фактично добровільно бере на себе соціальні зобов’язання в регіонах, звідки до появи цих підприємств люди постійно виїжджали на заробітки в Польщу або Чехію.

Вражає і динаміка інвестицій в КСВ-проекти. У 2016 році на них компанія близько 67,5 млн грн. У 2017 році — 94 млн. Сьогодні ж ця сума перевищила за 200 млн. Приміром, на будівництво, ремонт дитячих садків і шкіл було виділено 41 млн, ще 57 млн ​​були спрямовані на спортивні та культурні заходи, розвиток місцевої інфраструктури. Не менші суми йдуть і на підтримку місцевого бізнесу. З огляду на це, жителі регіонів присутності підприємств МХП бачать в холдингу надійного партнера не тільки по бізнесу, але й з таких потрібних для місцевих громад соціальних, екологічних, освітніх та інших проектів.

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