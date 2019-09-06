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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 110116 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 121401 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 112964 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 119020 просмотра

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5 марта, 17:33 • 150493 просмотра

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Как большой бизнес стимулирует экономику Украины и развивает регионы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. Про социальную ответственность бизнеса в Украине в последнее говорится очень много и часто. Есть и конкретные примеры, на которых ее можно увидеть уже в действии. К примеру, агроиндустриальный холдинг МХП, являющийся крупнейшим производителем мяса курицы, много лет к ряду системно вносит вклад в отечественную экономику и развитие регионов. Это и десятки миллиардов гривен, которые идут в бюджеты всех уровней в виде налогов, и достойные зарплаты десяткам тысяч сотрудников, и мощные инвестиции в инфраструктуру, пишет УНН.

МХП в течение двух лет удвоил расходы на оплату труда своих сотрудников. Если в 2016 году фонд оплаты труда на более, чем 30 предприятиях МХП в 14 регионах Украины составлял 2,33 млрд грн, то по итогам 2018 года на зарплаты сотрудников пошло 4,48 млрд грн. За 6 месяцев текущего года один из крупнейших работодателей страны, на предприятиях которого заняты свыше 28 тысяч сотрудников, направил на оплату труда больше 2,34 млрд грн.

Кроме того, МХП, основанный и возглавляемый известным украинским бизнесменом Юрием Косюком, ежегодно приносит в Украину сотни миллионов долларов валютной выручки.

Динамичное развитие наращивает и объемы финансовой отдачи экономике Украины. Компания сегодня входит в список крупнейших налогоплательщиков страны. Только за прошлый год МХП оплатил 3200000000 гривен налогов и сборов. Также по итогам 2018 МХП на 48% увеличил уплату местных и социальных налогов по сравнению с предыдущим периодом благодаря повышению эффективности и масштабов производственной деятельности, а также увеличение объемов продаж на внутреннем и внешнем рынках.

Сегодня уплаченные предприятиями холдинга налоги остаются на местах и содействуют активному развитию общин, формируют фундамент их финансовой независимости страны в целом.

“МХП тесно сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами: потребителями, партнерами (клиентами), местными общинами, инвесторами. Наши сотрудники — это жители сел и городов, где компания ведет свою деятельность. Мы постоянно на связи с местными общинами. МХП соблюдает принципы устойчивого развития и партнерства, привлекая общины к совместным проектам. Работая вместе, мы можем улучшить качество жизни в регионах, обеспечивая устойчивое развитие как МХП, так и Украины”, — поясняет тесную связь деятельности МХП с интересами локальных общин Юрий Косюк на встрече с инвесторами.

В развитие регионов страны в течение 2018-го и первой половины 2019 года холдинг инвестировал свыше 262 млн гривен в рамках проектов корпоративной социальной ответственности: ремонт дорог, школы и садики, обустройство социальной инфраструктуры общего пользования, медицинская помощь в селах, материальная помощь молодым семьям с детьми.

МХП фактически добровольно берет на себя социальные обязательства в регионах, откуда до появления этих предприятий люди постоянно уезжали на заработки в Польшу или Чехию.

Впечатляет и динамика инвестиций в КСО-проекты. В 2016 году на них компания около 67,5 млн грн. В 2017 году — 94 млн. Сегодня же эта сумма превысила за 200 млн. К примеру, на строительство, ремонт детских садов и школ был выделен 41 млн, еще 57 млн были направлены на спортивные и культурные мероприятия, развитие местной инфраструктуры. Не меньшие суммы идут и на поддержку местного бизнеса. Учитывая это, жители регионов присутствия предприятий МХП видят в холдинге надежного партнера не только по бизнесу, но и по столь необходимым для местных общин социальным, экологическим, образовательным и другим проектам.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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