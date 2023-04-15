Як вберегтись від ботулізму під час Великодніх свят - розповіли спеціалісти
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Щоб вберегтися від ботулізму під час Великодніх свят, слід уважно ставитись до придбання продуктів, а також контролювати якість тих із них, що виготовляються вдома. Таке порадили у Центрі громадського здоров'я, пише УНН.
Деталі
У ЦГЗ нагадали, що ботулізм – це харчове отруєння, що може призвести до тяжких наслідків.
Щоб вберегтися від ботулізму, як вказано, слід уникати споживання наступних продуктів, якщо сумніваєтесь у їхній якості та умовах зберігання/транспортування:
-
- в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби;
-
- м'ясних та грибних консервів;
-
- консервів домашнього виробництва.
-
Симптоми ботулізму:
-
- порушення близького зору – ви не можете читати текст, але добре бачите предмети;
-
- сильно виражена сухість у роті;
-
- важко говорити (голос стає тихим, гугнявим або пропадає);
-
- підвищена стомлюваність, м’язова слабкість;
-
- запаморочення;
-
- короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, послаблення випорожнень), а потім – стадія парезу кишківника (здуття живота, закреп);
-
- ураження м’язів шиї та кінцівок.
-
Симптоми ботулізму найчастіше з'являються поступово, без різких підйомів температури, тому виникає ілюзія несерйозності хвороби, зауважили у ЦГЗ. Надалі з'являється порушення зору – одна з найперших ознак ботулізму. Одночасно виникають спрага, сухість слизових оболонок, розлад ковтання, може змінитися тембр голосу. Хворі скаржаться на відчуття «грудки» у горлі, біль під час ковтання, подразнення в горлі.
Неврологічна симптоматика триває кілька днів і супроводжується загальнотоксичним синдромом – хворі скаржаться на сильний головний біль, запаморочення, безсоння, загальну слабкість, підвищення температури тіла. У важких випадках пацієнтів турбує відчуття нестачі повітря. Розвивається дихальна недостатність, що є причиною смерті при ботулізмі.
За найменшої підозри на ботулізм негайно зверніться до лікаря, закликають у ЦГЗ.
Доповнення
Протягом березня та квітня в різних областях України – Чернігівській, Волинській, Черкаській, Запорізькій, Тернопільскій – зафіксовано випадки ботулізму. Серед причин, що викликали захворювання, спеціалісти центрів контролю та профілактики хвороб називають вживання в'яленої річкової риби власного приготування чи невідомого виробництва, а також консервованих грибів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Що таке стрес, хто найменше від нього захищений та як з ним боротися – розповідає експертка