Как уберечься от ботулизма во время Пасхальных праздников - рассказали специалисты
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Чтобы уберечься от ботулизма во время Пасхальных праздников, следует внимательно относиться к приобретению продуктов, а также контролировать качество тех из них, которые изготавливаются дома. Такое посоветовали в Центре общественного здоровья, пишет УНН.
Детали
В ЦОЗ напомнили, что ботулизм – это пищевое отравление, которое может привести к тяжелым последствиям.
Чтобы уберечься от ботулизма, как указано, следует избегать потребления следующих продуктов, если сомневаетесь в их качестве и условиях хранения/транспортировки:
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- вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы;
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- мясных и грибных консервов;
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- консервов домашнего производства.
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Симптомы ботулизма:
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- нарушение близкого зрения – вы не можете читать текст, но хорошо видите предметы;
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- сильно выраженная сухость во рту;
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- трудно говорить (голос становится тихим, гнусавым или пропадает);
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- повышенная утомляемость, мышечная слабость;
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- головокружение;
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- кратковременные признаки поражения пищеварительной системы (тошнота, рвота, ослабление стула), а затем – стадия пареза кишечника (вздутие живота, запор);
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- поражение мышц шеи и конечностей.
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Симптомы ботулизма чаще всего появляются постепенно, без резких подъемов температуры, поэтому возникает иллюзия несерьезности болезни, отметили в ЦОЗ. В дальнейшем появляется нарушение зрения – один из самых первых признаков ботулизма. Одновременно возникают жажда, сухость слизистых оболочек, расстройство глотания, может измениться тембр голоса. Больные жалуются на ощущение «комка» в горле, боль при глотании, раздражение в горле.
Неврологическая симптоматика длится несколько дней и сопровождается общетоксическим синдромом – больные жалуются на сильную головную боль, головокружение, бессонницу, общую слабость, повышение температуры тела. В тяжелых случаях пациентов беспокоит ощущение нехватки воздуха. Развивается дыхательная недостаточность, что является причиной смерти при ботулизме.
При малейшем подозрении на ботулизм немедленно обратитесь к врачу, призывают в ЦОЗ.
Дополнение
В течение марта и апреля в разных областях Украины – Черниговской, Волынской, Черкасской, Запорожской, Тернопольской – зафиксированы случаи ботулизма. Среди причин, вызвавших заболевание, специалисты центров контроля и профилактики болезней называют употребление вяленой речной рыбы собственного приготовления или неизвестного производства, а также консервированных грибов.
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