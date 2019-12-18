Як російська пропаганда проявилася в італійському судовому процесі у справі про вбивство

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Пропонуємо читачам УНН повний текст статті, яку опублікувало виданням New York Times. Стаття присвячена тому як дезінформація проникає все глибше і впливає на долі людей, зокрема на долю нашого співвітчизника Віталія Марківа, засудженого в Італії до 24 років позбавлення волі.

Стаття NY

Свідчення викликають тривогу щодо того, наскільки підроблені новини, проникаючи в західні засоби масової інформації і виборчі процеси, тепер також потрапляють в суди.

РИМ. Мало хто оскаржував провину Віталія Марківа, українця, який також має італійське громадянство, коли італійський суд засудив його до 24 років позбавлення волі цього літа.

Велика частина доказів того, що він допомагав координувати артилерійський удар в зоні конфлікту в його рідній країні, убивши італійського військового фотографа, була отримана з його електронних пристроїв.

Але, викликав здивування факт того, що коли суд опублікував свої аргументи восени, серед доказів, представлених італійською прокуратурою, були повідомлення з публікацій, які зазвичай вважаються джерелами російської пропаганди.

Експерти кажуть, що включення двох відеороликів з Russia Today, а також повідомлення на веб-сайті "Русская весна", який український уряд назвав неправдивою, поставило питання про те, в якій мірі підроблені новини, проникаючи в західні засоби масової інформації і вибори, тепер проникають в суди.

"Зараження дезінформацією за своєю природою схильне до поширення" - сказав Лучіано Флориди, професор філософії і етики інформації в Оксфорді, який вивчав вплив дезінформації. Вона може легко поширюватися в ЗМІ та політиці, і навіть в судовій системі, додав він.

Прокурори заявили, що не вважають репортажі Russia Today вирішальними факторами при винесенні вироку, і крім того, членам журі не дозволяється обговорювати аргументи, які переконали їх у винності пана Марківа.

Але поява в суді матеріалів, що містять пропаганду і дезінформацію, незалежно від їх переконливості, викликало тривогу у експертів і деяких політиків.

У листопаді український уряд, який був співвідповідачем у цій справі і, таким чином, ніс відповідальність за відшкодування економічного збитку, оскаржив це рішення. А в цьому місяці ліберальна партія "Велика Європа" стверджувала, що процес був зіпсований "чутками і забобонами", і направила запит до Європейського союзу з проханням направити спостерігачів на апеляційний судовий розгляд, який, як очікується, почнеться навесні.

Пан Марків, якому зараз 30 років, поїхав з Італії, щоб взяти участь в протестах на Євромайдані в Києві в 2014 році. Коли через кілька місяців почалася війна в східному регіоні Донбасу, він вступив до лав Національної гвардії України для боротьби з російськими сепаратистськими силами.

У той час, коли він був на військовій службі, згідно звинуваченням прокурорів, він допоміг скоординувати атаку сил української армії на групу цивільних осіб. Серед членів групи був італійський фотограф Андреа Роккеллі, який був убитий у віці 30 років артилерійським вогнем разом з іншими журналістами 24 травня 2014 року.

Протягом двох років велося слідство у Павії, рідному місті пана Роккеллі, яке ні до чого не привело через відсутність співпраці з боку української влади, заявила прокурор у цій справі Андреа Занончеллі.

Але влітку 2016 року, за словами пана Занончеллі, в пошуковій системі Google він знайшов статтю, опубліковану провідною італійської щоденною газетою Corriere della Sera.

Це було нібито інтерв'ю з анонімним капітаном з української армії, який дислокувався в цьому районі.

"Не їдте сюди, це стратегічна зона", - сказав капітан. "Зазвичай ми не стріляємо по місту або мирним жителям, але як тільки ми бачимо, що щось рухається, ми запускаємо важку артилерію. Ось що сталося з двома журналістами та їх перекладачем".

Прокурор розцінив це як визнання провини, незважаючи на те, що італійська журналістика відрізняється недоліком об'єктивності.

Коли поліція допитала автора статті, журналістка сказала їм, що пропоноване інтерв'ю - це добірка висловів, які вона почула в розмові між солдатом і фотографом.

Згодом, італійська поліція встановила, що анонімним капітаном армії був пан Марків.

Італійська влада почала прослуховувати розмови пана Марківа з його матір'ю в Італії, щоб отримати докази. Вони заарештували його і звинуватили у вбивстві, коли він повернувся в аеропорт Болоньї в червні 2017 року.

Справа привернула відомих адвокатів і стало об'єднуючим закликом до свободи преси. Глава партії "Форца Італія" Сильвіо Берлусконі захищав пана Марківа. Колишній мер Мілана, будучи представником ліберальних сил, представляв дві видатні гільдії засобів масової інформації, які виступали в якості потерпілої сторони від імені фотожурналіста.

Серед представлених доказів були відеоматеріали, описані як "з відкритих джерел", "знайдені на YouTube" або "з місцевого телеканалу", і всі вони мали логотип Russia Today і досі розміщені на каналі цього ресурсу в YouTube.

У постанові також цитується стаття в "Русской весны", в якій стверджується, що Міністерство внутрішніх справ України вступило в змову з соратниками пана Марківа, щоб захистити його.

У ній також містився документ, імовірно просочився від української влади, в якому вказувалося, що товариші Марківа дають свідчення на його користь.

Український уряд заявив, що документ є підробкою.

"Наш Міністр внутрішніх справ втрутився особисто, щоб дати зрозуміти, що це підробка", - сказав Ярослав Мошкола, співробітник посольства України в Римі. "Дуже дивно, що суд взяв до уваги цей документ".

Прокурор пан Занончеллі заявив, що ця стаття не має вирішального значення в дискредитації свідків, запрошених захистом. "Вони були дискредитовані тим, що суперечили один одному", - сказав він.

Що стосується документа, на який він посилався, він сказав, що "ніколи не було ясно, наскільки він був справжнім", і що він представив його, "щоб показати сам факт його існування для оцінки судом".

Присяжні написали в остаточному постанові, що соратники пана Марківа "були проінструктовані для дачі заздалегідь узгоджених відповідей" і що стаття "Русская весна" "містить деякі елементи, які, як вбачається, вказують на правду".

Не беручи до уваги провину або невинність пана Марківа, Серена Кватроколо, професор права в Східному університеті П'ємонту, чий професійний досвід грунтується на фактах спотворення цифрових доказів у суді, сказала, що в більш широкому сенсі включення матеріалів, знайдених в Інтернеті зі спірних джерел в справи, які розглядаються в італійських судах, є "частиною тривожного сценарію і більшої проблеми".

Росія поширила дезінформацію в Інтернеті як частина ширшої стратегії дестабілізації Заходу. Міністерство юстиції США звинуватило російську організацію, пов'язану з Кремлем, у втручанні в вибори 2016 року.

Згідно з доповіддю Європейської комісії, підтримувані Росією групи провели дезинформаційну кампанію в Європі напередодні виборів до Європейського Союзу в травні. А підтримувані Кремлем мережі, створені для здійснення впливу і націлені на африканські країни, були недавно виявлені і знищені Facebook. Аналітики вважають, що мережі можуть стати випробуванням на виборах в наступному році в Сполучених Штатах.

Італія особливо вразлива. За даними італійського наглядового органу в сфері масових комунікацій, в країні зростає рівень дезінформації, хоча вона не має прямого відношення до Росії. Межі між основними джерелами і пропагандою часто розмиті.

Нинішній голова італійської державної телерадіокомпанії RAI поширює теорії змови в Інтернеті і часто дає інтерв'ю Russia Today і Sputnik.

У вересні приватна телекомпанія Mediaset показала "фальшиве відео", в якому використовувався монтаж в промові колишнього прем'єр-міністра Маттео Ренці.

Поява російської пропаганди в сфері судовий системи перетинає новий рубіж, і ставати викликом, до якого Італія не може бути повністю підготовлена.

Пан Марків має намір оскаржити вирок, який також вимагає від України виплати репарацій батькам, вдові і маленькому синові Роккеллі, а також двом гильдиям журналістів.

Паоло Перуккіні, який очолює одну з тих гільдій, Асоціацію журналістів Ломбардії, оцінив вирок як демонстрацію того, що "інформація цінується в нашій країні".

Відповідаючи на питання, він, здавалося, не був стурбований включенням репортажів з невідомих джерел і "Russia Today" в матеріали справи в якості доказів.

"Не мені вирішувати, поширює чи" Russia Today "фальшиві новини", - сказав він. "Навіть зламані годинник показую правильний час два рази на день".