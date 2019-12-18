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Как русская пропаганда обнаружилась в итальянском судебном процессе по делу об убийстве

Киев  •  УНН

 • 25025 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Предлагаем читателям УНН полный текст статьи, опубликованной изданием New York Times. Статья посвящена тому как дезинформация проникает все глубже и влияет на судьбы людей, в частности на судьбу нашего соотечественника Виталия Маркива, приговоренного в Италии к 24 годам лишения свободы.

Cтатья NY

Свидетельства вызывают тревогу в отношении того, насколько поддельные новости, проникая в западные средства массовой информации и избирательные процессы, теперь также попадают в суды.

РИМ. Мало кто оспаривал вину Виталия Маркива, украинца, который также имеет итальянское гражданство, когда итальянский суд приговорил его к 24 годам лишения свободы этим летом.

Большая часть доказательств того, что он помогал координировать артиллерийский удар в зоне конфликта в его родной стране, убив итальянского военного фотографа, была получена с его электронных устройств.

Но, вызвал удивление факт того, что когда суд опубликовал свои аргументы осенью, среди доказательств, представленных итальянской прокуратурой, были сообщения из публикаций, которые обычно считаются источниками российской пропаганды.
Эксперты говорят, что включение двух видеороликов из Russia Today, а также сообщения на веб-сайте “Русская весна”, который украинское правительство назвало неправдивым, поставило вопрос о том, в какой степени поддельные новости, проникая в западные средства массовой информации и выборы, теперь проникают в суды.

“Заражение дезинформацией по своей природе склонно к распространению” — сказал Лучиано Флориди, профессор философии и этики информации в Оксфорде, изучавший влияние дезинформации. Она может легко распространяться в СМИ и политике, и даже в судебной системе, добавил он.

Прокуроры заявили, что не считают репортажи Russia Today решающими факторами при вынесении приговора, и кроме того, членам жюри не разрешается обсуждать аргументы, которые убедили их в виновности г-на Маркива.
Но появление в суде материалов, содержащих пропаганду и дезинформацию, независимо от их убедительности, вызвало тревогу у экспертов и некоторых политиков.

В ноябре украинское правительство, которое было соответчиком по этому делу и, таким образом, несло ответственность за возмещение экономического ущерба, обжаловало это решение. А в этом месяце либеральная партия “Большая Европа” утверждала, что процесс был испорчен “слухами и предрассудками”, и направила запрос в Европейский союз с просьбой направить наблюдателей на апелляционное судебное рассмотрение, которое, как ожидается, начнется весной.
Г-н Маркив, которому сейчас 30 лет, уехал из Италии, чтобы принять участие в протестах Евромайдана в Киеве в 2014 году. Когда через несколько месяцев началась война в восточном регионе Донбасса, он вступил в ряды Национальной гвардии Украины для борьбы с российскими сепаратистскими силами.

В то время, когда он был на военной службе, согласно обвинениям прокуроров, он помог скоординировать атаку сил украинской армии на группу гражданских лиц. Среди членов группы был итальянский фотограф Андреа Роккелли, который был убит в возрасте 30 лет артиллерийским огнем вместе с другими журналистами 24 мая 2014 года.
В течение двух лет велось следствие в Павия, родном городе г-на Роккелли, которое ни к чему не привело из-за отсутствия сотрудничества со стороны украинских властей, заявила прокурор по этому делу Андреа Занончелли.
Но летом 2016 года, по словам г-на Занончелли, в поисковой системе Google он нашел статью, опубликованную ведущей итальянской ежедневной газетой Corriere della Sera.

Это было якобы интервью с анонимным капитаном из украинской армии, который дислоцировался в этом районе.

“Не приезжайте сюда, это стратегическая зона”, — сказал капитан. “Обычно мы не стреляем по городу или мирным жителям, но как только мы видим, что что-то движется, мы запускаем тяжелую артиллерию. Вот что случилось с двумя журналистами и их переводчиком”.

Прокурор расценил это как признание вины, несмотря на то, что итальянская журналистика отличается недостатком объективности.

Когда полиция допросила автора статьи, журналистка сказала им, что предполагаемое интервью — это подборка высказываний, которые она услышала в беседе между солдатом и фотографом.

Впоследствии, итальянская полиция установила, что анонимным капитаном армии был г-н Маркив.
Итальянские власти начали прослушивать разговоры г-на Маркива с его матерью в Италии, чтобы получить доказательства. Они арестовали его и обвинили в убийстве, когда он вернулся в аэропорт Болоньи в июне 2017 года.

Дело привлекло известных адвокатов и стало объединяющим призывом к свободе прессы. Глава партии “Форца Италия” Сильвио Берлускони защищал г-на Маркива. Бывший мэр Милана, будучи представителем либеральных сил, представлял две видные гильдии средств массовой информации, которые выступали в качестве потерпевшей стороны от имени фотожурналиста.

Среди представленных доказательств были видеоматериалы, описанные как “из открытых источников”, “найденные на YouTube” или “с местного телеканала”, и все они имели логотип Russia Today и до сих пор размещены на канале этого ресурса в YouTube.

В постановлении также цитируется статья в “Русской весне”, в которой утверждается, что Министерство внутренних дел Украины вступило в сговор с соратниками г-на Маркива, чтобы защитить его.

В ней также содержался документ, предположительно просочившийся от украинских властей, в котором указывалось, что товарищи Маркива дают показания в его пользу.

Украинское правительство заявило, что документ является подделкой.

“Наш Министр внутренних дел вмешался лично, чтобы дать понять, что это подделка”, — сказал Ярослав Мошкола, сотрудник посольства Украины в Риме. “Очень странно, что суд принял во внимание этот документ”.

Прокурор г-н Занончелли заявил, что эта статья не имеет решающего значения в дискредитации свидетелей, приглашенных защитой. “Они были дискредитированы тем, что противоречили друг другу”, — сказал он.

Что касается документа, на который он ссылался, он сказал, что “никогда не было ясно, насколько он был подлинным”, и что он представил его, “чтобы показать сам факт его существования для оценки судом”.

Присяжные написали в окончательном постановлении, что соратники г-на Маркива “были проинструктированы для дачи заранее согласованных ответов” и что статья “Русская весна” “содержит некоторые элементы, которые, как предполагается, указывают на правду”.

Не принимая во внимание вину или невиновность г-на Маркива, Серена Кватроколо, профессор права в Восточном университете Пьемонта, чей профессиональный опыт основывается на фактах искажения цифровых доказательств в суде, сказала, что в более широком смысле включение материалов, найденных в Интернете из спорных источников в дела, которые рассматриваются в итальянских судах, является " частью тревожного сценария и большей проблемы“.

Россия распространила дезинформацию в Интернете как часть более широкой стратегии дестабилизации Запада. Министерство юстиции США обвинило российскую организацию, связанную с Кремлем, во вмешательстве в выборы 2016 года.

Согласно докладу Европейской комиссии, поддерживаемые Россией группы провели дезинформационную кампанию в Европе в преддверии выборов в Европейский Союз в мае. А поддерживаемые Кремлем сети, созданные для оказания влияния и нацеленные на африканские страны, были недавно обнаружены и уничтожены Facebook. Аналитики считают, что сети могут стать испытанием на выборах в следующем году в Соединенных Штатах.

Италия особенно уязвима. По данным итальянского надзорного органа в сфере массовых коммуникаций, в стране растет уровень дезинформации, хотя она не имеет прямого отношения к России. Границы между основными источниками и пропагандой часто размыты.

Нынешний председатель итальянской государственной телерадиокомпании RAI распространяет теории заговора в Интернете и часто дает интервью Russia Today и Sputnik.

В сентябре частная телекомпания Mediaset показала “фальшивое видео”, в котором использовался монтаж в речи бывшего премьер-министра Маттео Ренци.

Появление российской пропаганды в сфере судебный системы пересекает новый рубеж, и становиться вызовом, к которому Италия не может быть полностью подготовлена.

Г-н Маркив намерен обжаловать приговор, который также требует от Украины выплаты репараций родителям, вдове и маленькому сыну Роккелли, а также двум гильдиям журналистов.

Паоло Перуккини, который возглавляет одну из тех гильдий, Ассоциацию журналистов Ломбардии, оценил приговор как демонстрацию того, что “информация ценится в нашей стране”.

Отвечая на вопрос, он, казалось, не был обеспокоен включением репортажей из неизвестных источников и “Russia Today” в материалы дела в качестве доказательств.

“Не мне решать, распространяет ли „Russia Today“ фальшивые новости”, — сказал он. “Даже сломанные часы показываю правильное время два раза в день”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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