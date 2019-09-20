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Як пройшов кліматичний марш та про що попросили Президента

Як пройшов кліматичний марш та про що попросили Президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Понад 2000 людей сьогодні вийшли на кліматичний марш по всій України з вимогами нового екологічного курсу для нового уряду. Про це повідомляє УНН з посиланням на громадську організацію 350.org.

Кліматичний марш відбувся у 21 місті України, зібравши понад 2000 людей.

У Києві Марш розпочався на Михайлівській площі, пройшов вулицями Трьохсвятительською та через вулицю Михайла Грушевського та дійшов до Офісу Президента, щоб передати йому відкритий лист-звернення.

Представник Офісу Президента прийняв лист з вимогами кліматичних активістів. Серед яких:

1) Перейти на 100% відновлюваних джерел енергії до 2050 року. Уряд України має заявити про національний курс переходу країни на чисту енергетику.

2) Поступово відмовитися від викопного палива, встановити дату повної відмови від вугілля в енергетиці, підготувати регіони, залежні від вугільної промисловості, до справедливого переходу, припинити дотації у збиткову вугільну галузь. Вже сьогодні міжнародні організації та дослідження стверджують - спалювання викопного палива є найбільшим джерелом парникових викидів в усьому світі.

3) Визнати енергоефективність пріоритетом №1 у сфері енергоспоживання. Виділяти на енергоефективність достатню кількість коштів із бюджетів усіх рівнів - національного, обласного, місцевого.

4) Припинити дотувати з державного бюджету промислове тваринництво. Викиди парникових газів від сектору тваринництва становлять за найбільш скромними оцінками 18% усіх викидів (відходів) від загальних забруднювачів повітря.

5) Розвивати громадський електротранспорт та велоінфраструктуру у містах. Найбільше в Україні повітря забруднюється від автомобілів та вугільної промисловості. Наприклад, у Києві викиди від транспорту відповідають за 90% забруднення повітря. Щоб міста стали дійсно “зеленими” - потрібен “зелений” мобільний і доступний транспорт.

6) Сказати “Ні” одноразовому пластику! Заборонити використання, імпорт та виробництво одноразового посуду, пакетів. Припинити виробництво та використання одноразового пластику. Впровадити розширену відповідальності виробників товарів.

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Організатори зазначають, що через зміну клімату в Україні може повністю або частково затопити 590 поселень, 52 тисячі будівель, 660 екологічно небезпечних об’єктів, 200 тисяч гектарів c/г земель до кінця століття. 75 тисячам мешканців цих територій доведеться шукати собі новий дім.

Причина всіх цих змін - викиди парникових газів, які сприяють швидшому нагріванню планети. Лише за останні 150 років (період стрімкого індустріального розвитку) їх концентрація зросла з 280 ppm (часток на мільйон) до більш ніж 400 ppm. Таке стрімке зростання вмісту СО2 в атмосфері сталося на планеті вперше за всю історію існування людства.

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