В українських магазинах планують прибрати пластикові пакети
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Проект Закону про обмеження обігу пластикових пакетів на території України депутати направили на розгляд Комітету з питань екологічної політики та природокористування, повідомляє УНН з посиланням на офіційний портал ВР України.
Закон України “Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України” визначає правові та організаційні засади обігу пластикових пакетів, врегульовує відносини, що виникають під час розповсюдження пластикових пакетів на території України.
Якщо такий закон приймуть, буде заборонено розповсюджувати чи пропонувати у об’єктах роздрібної торгівлі та об’єктах ресторанного господарства такі типи пакетів: надлегкі пластикові пакети; легкі пластикові пакети; оксорозкладні (оксобіорозкладні) пластикові пакети.
Вільно користуватись можна буде біорозкладними пластиковими пакетами з відповідним маркуванням та пакетами певного типу, що призначені для транспортування свіжого м’яса та риби.
Зазначимо, пакети, що не відповідають зазначеним нормам, проте продовжують розповсюджуватись у магазинах та ресторанах, будуть утилізувати безпечним шляхом.
Нагадаємо, у Німеччині працюють над законами про заборону використання пластикових пакетів.