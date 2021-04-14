Як проходитиме іспит з державної мови: уряд затвердив процедуру

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“Уряд ухвалив проект постанови "Про затвердження Порядку проведення іспитів на рівень володіння державною мовою“, якою передбачається, що: іспит на знання державної мови складається з письмової та усної частин, проходить у формі анонімного тестування з використанням комп’ютерної техніки”, — написав Мокан.

Деталі

Також за його словами, передбачається, що методику та інструкції його проведення визначає та затверджує своїм рішенням Національна комісія зі стандартів державної мови, яка на підставі результатів іспиту видає державний сертифікат про рівень володіння державною мовою.

Власне, ця комісія роз'яснила ключові моменти проведення іспиту.

Порядок врегульовує процедуру організації та проведення іспиту. Реєстрація, складання іспиту, отримання результатів відбувається через електронний кабінет претендента. Письмова частина іспиту передбачає виконання тестових завдань та написання тексту на визначену тему. Усна частина передбачає монологічне висловлювання та діалог з екзаменатором на визначену тему. На підставі підсумкового електронного протоколу перевірки комісія ухвалює рішення про надання або ненадання претендентові державного сертифікату. Повторно складати іспит можна необмежену кількість разів, але не частіше одного разу на чотири місяці.

Також в Порядку детально розписані права та обов’язки учасників іспиту, роз’яснені повноваження та принципи роботи іспитової комісії.

Як очікується, затверджений документ "створюватиме передумови кар’єрного зростання для державних службовців". Так, ухвалений Порядок дасть змогу скласти іспит на рівень володіння державною мовою.

"Державний сертифікат про рівень володіння державною мовою також наближає зацікавлену особу до набуття громадянства", - пояснили у комісії.

Доповнення

З 16 липня 2021 року для вступу на державну службу необхідно подавати ще один документ — сертифікат про рівень володіння державною мовою. Отримати сертифікат можна за результатами спеціального іспиту. Відповідальною за процес іспитування є Національна комісія зі стандартів державної мови. Так визначає Закон України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

Нагадаємо, у січні 2021 року набула чинності одна зі статей закону про функціонування української мови як державної.