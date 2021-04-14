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Как будет проходить экзамен по государственному языку: правительство утвердило процедуру

Как будет проходить экзамен по государственному языку: правительство утвердило процедуру

Киев  •  УНН

 • 19712 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Кабинет министров Украины одобрил проект постановления "Об утверждении Порядка проведения экзаменов на уровень владения государственным языком". Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата:

"Правительство приняло проект постановления "Об утверждении Порядка проведения экзаменов на уровень владения государственным языком", которым предусматривается, что: экзамен на знание государственного языка состоит из письменной и устной частей, проходит в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники", - написал Мокан.

Детали

Также по его словам, предполагается, что методика и инструкции его проведения определяет и утверждает своим решением Национальная комиссия по стандартам государственного языка, которая на основании результатов экзамена выдает государственный сертификат об уровне владения государственным языком.

Собственно, эта комиссия разъяснила ключевые моменты проведения экзамена.

Порядок регулирует процедуру организации и проведения экзамена. Регистрация, сдача экзамена, получение результатов происходит через электронный кабинет соискателя. Письменная часть экзамена предусматривает выполнение тестовых заданий и написание текста на определенную тему. Устная часть предусматривает монологическое высказывание и диалог с экзаменатором на определенную тему. На основании итогового электронного протокола проверки комиссия принимает решение о предоставлении или непредоставлении претенденту государственного сертификата. Повторно сдавать экзамен можно неограниченное количество раз, но не чаще одного раза в четыре месяца.

Также в Порядке подробно расписаны права и обязанности участников экзамена, разъяснены полномочия и принципы работы экзаменационной комиссии.

Как ожидается, утвержденный документ "будет создавать предпосылки карьерного роста для государственных служащих". Так, принятый Порядок позволит сдать экзамен на уровень владения государственным языком.

"Государственный сертификат об уровне владения государственным языком также приближает заинтересованное лицо к получению гражданства", - пояснили в комиссии.

Дополнение

С 16 июля 2021 года для поступления на государственную службу необходимо подавать еще один документ - сертификат об уровне владения государственным языком. Получить сертификат можно по результатам специального экзамена. Ответственной за процесс экзаминации является Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Так определяет Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Напомним, в январе 2021 года вступила в силу одна из статей закона о функционировании украинского языка как государственного.

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