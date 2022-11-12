Як поєднати щеплення підлітків від COVID-19 з іншими щепленнями: поради МОЗ

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У МОЗ зауважують, що слід дотримуватися 14-денного інтервалу між вакцинацію проти COVID-19 та щепленнями проти інших хвороб, окрім щеплень від грипу, які можна робити одночасно в різні руки або з будь-яким часовим проміжком.

"Проте, якщо є така необхідність, наприклад людина виїжджає за кордон, то щеплення від інших інфекцій та щеплення від ковіду можна робити одночасно", - вказують у МОЗ, додаючи, що це дозволено наказом міністерства.

"Практика одночасного введення вакцин від кількох хвороб є безпечною та не може "перевантажити" імунну систему. Якщо цього вимагають обставини, це дозволено як в Україні, так і у світі", - наголосили у відомстві.

Також у будь-який час можна робити екстрену вакцинацію, незалежно від того, коли було щеплення від COVID-19.

"Пам’ятайте, що не треба відкладати вакцинацію за календарем щеплень через хвилю коронавірусу. У 14 років підлітки мають отримати чергову дозу вакцини від поліомієліту, а в 16 років – від дифтерії та правця. Якщо ваші діти пропустили ці щеплення, їх потрібно надолужити якомога швидше", - зазначили у МОЗ.

Нагадаємо

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли про особливості вакцинації від грипу і COVID-19 одночасно.