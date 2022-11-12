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Как совместить прививки подростков от COVID-19 с другими прививками: советы Минздрава

Как совместить прививки подростков от COVID-19 с другими прививками: советы Минздрава

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Министерстве здравоохранения рассказали, как совместить прививки подростков от COVID-19 с другими прививками, пишет УНН.

Детали

В Минздраве отмечают, что следует соблюдать 14-дневный интервал между вакцинацией против COVID-19 и прививками против других болезней, кроме прививок от гриппа, которые можно делать одновременно в разные руки или с любым временным промежутком.

"Однако, если есть такая необходимость, например, человек выезжает за границу, то прививку от других инфекций и прививку от ковида можно делать одновременно", - указывают в Минздраве, добавляя, что это разрешено приказом министерства.

"Практика одновременного введения вакцин от нескольких болезней безопасна и не может "перегрузить" иммунную систему. Если этого требуют обстоятельства, это разрешено как в Украине, так и в мире", - подчеркнули в ведомстве.

Также в любое время можно делать экстренную вакцинацию, независимо от того, когда была прививка от COVID-19.

"Помните, что не нужно откладывать вакцинацию по календарю прививок из-за волны коронавируса. В 14 лет подростки должны получить очередную дозу вакцины от полиомиелита, а в 16 лет – от дифтерии и столбняка. Если ваши дети пропустили эти прививки, их нужно наверстать как можно скорее", - отметили в Минздраве.

Напомним

В Министерстве здравоохранения рассказали об особенностях вакцинации от гриппа и COVID-19 одновременно.

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