Як під Радою зносили наметове містечко: у мережі оприлюднили фото

Так, у русі "Визволення" у спільноті у Facebook повідомили, що вранці під ВР прийшли "близько тисячі спецпризначенців та нацгвардійців".

Як зазначили у спільноті, "на момент штурму у наметовому містечку було приблизно сімдесят активістів руху", зокрема, "було троє народних депутатів". На оприлюдненому рухом відео видно, що під стінами Ради щось горіло: поблизу містечка піднявся густий чорний дим.

Вказано, що деяких активістів в автозаках "доправили до райвідділків поліції Києва", зокрема і до Печерського. Вказано, що серед мітингувальників є постраждалі, "люди самі надають один одному першу медичну допомогу".

При цьому народний депутат Єгор Соболєв на своїй сторінці у Facebook заявив, що "наметовий табір на Грушевського розтрощено спецпризначенцями".

"Атакували кілька сотень одразу з трьох боків. Оборонялися десятки. Через морози останніх днів багато наших активістів, що жили в наметах, похворіли і ми відправили їх по домах. Майже усі, хто сьогодні був на Грушевського, затримані. У двох розбиті голови, їх забрали швидкі. Їдемо до Печерського райвідділку поліції, куди їх ймовірно мали доставити", - вказав нардеп.

Нагадаємо, директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко раніше повідомив, що "відповідно до ухвали суду поліція проводить слідчі дії під ВР у рамках розслідування декількох кримінальних проваджень".

"Перешкоджання цим слідчим діям припиняються відповідно до закону", - наголосив він.

Крім того, він повідомив, що "під час проведені слідчих дій відповідно до ухвали суду на вулиці Грушевського слідчо-оперативна група знайшла два предмети, схожі на гранати".