Как под Радой сносили палаточный городок: в сети обнародовали фото

Так, в движении "Визволення" в сообществе в Facebook сообщили, что утром под ВР пришли "около тысячи спецназовцев и нацгвардийцев".

Как отметили в сообществе, "на момент штурма в палаточном городке было примерно семьдесят активистов движения", в частности "было трое народных депутатов". На обнародованном движением видео видно, что под стенами Рады что-то горело: близ городка поднялся густой черный дым.

Указано, что некоторых активистов в автозаках "доставили в райотделы полиции Киева", в том числе и в Печерский. Указано, что среди митингующих есть пострадавшие, "люди сами предоставляют друг другу первую медицинскую помощь".

При этом народный депутат Егор Соболев на своей странице в Facebook заявил, что "палаточный лагерь на Грушевского разбит спецназовцами".

"Атаковали несколько сотен сразу с трех сторон. Оборонялись десятки. Из-за морозов последних дней многие наши активисты, которые жили в палатках, заболели и мы отправили их по домам. Почти все, кто сегодня был на Грушевского, задержаны. У двух разбиты головы, их забрали "скорые". Едем в Печерский райотдел полиции, куда их вероятно должны были доставить", - отметил нардеп.

Напомним, директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко ранее сообщил, что "в соответствии с постановлением суда полиция проводит следственные действия под ВР в рамках расследования нескольких уголовных производств".

"Воспрепятствование этим следственным действиям прекращаются в соответствии с законом", - подчеркнул он.

Кроме того, он сообщил, что "во время проведенных следственных действий в соответствии с постановлением суда на улице Грушевского следственно-оперативная группа нашла два предмета, похожие на гранаты".