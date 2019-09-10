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Як обрати надійного забудовника при купівлі квартири

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Вибір власного житла або ж інвестиція коштів у квадратні метри з метою оренди завжди супроводжується переживаннями. Де і в якого забудовника купити квартиру, аби придбання було вигідним? Чи введуть житловий комплекс в експлуатацію в обіцяні строки? Чи можна буде вчасно розпочати ремонт у квартирі? На ці та інші питання відповіді в програмі Нерухомість 24" на 24 каналі.

Журналісти побували у житловому комплексі "Медовий".

Вибір квартири варто розпочинати із вибору забудовника, а не самого житлового комплексу, як може здатися на перший погляд. Почитайте відгуки інвесторів, які вже оформили право власності на свої квадратні метри. Звісно, не чекайте, аби усі були хороші, адже кожному не догодити. Але головне, щоб не було нарікань на порушення здачі будинку понад пів року та невиконання своїх зобов'язань. Один із забудовників, який підпадає під такі вимоги – "Київміськбуд".

Холдингова компанія "Київміськбуд" створена понад 64 роки тому, а свій перший будинок вони звели у далекому 1958. Багато хто з нас тоді ще не народився, а вони вже будували нову столицю.

Потім варто визначитися із районом, в якому збираєтеся придбати житло. За приклад візьмемо чи не найзеленіший район Києва – Солом'янський. Звідси до центру – рукою подати, хороша транспортна розв'язка і безліч парків для прогулянок. Далі дивимось, що ж обраний забудовник зводить в цьому районі.

Тут, недалеко від Совських ставків, на березі двох озер, компанія "Київміськбуд" просто зараз будує житловий комплекс "Медовий". Яскраво-жовті багатоповерхівки нагадують затишні бджолині вулики. Квартиру можна обрати на будь-який смак – і для студента, і для великої родини. Адже квадратури помешкань – від 30 до 165 квадратних метрів. А для любителів трошки почекати, аби зекономити – можна купувати у другій черзі. Поруч виросте братній ЖК – "Медовий-2". Також є можливість оформити розстрочку або кредитування від банків-партнерів.

Квартири продаються без оздоблення, аби ви самі могли втілити власні ідеї для ремонту. Будівельна компанія подбала про встановлення електро-, теплолічильників та лічильників води.

На території обох комплексів буде підземний паркінг, до якого просто з будинку вас доправлятиме швидкісний ліфт. Окрім спортивних та дитячих майданчиків, для найсолодших мешканців "Медового" забудовник зведе дитячий садочок. На території комплексу буде усе необхідне для щоденних вимог мешканців – супермаркет, аптеки, ресторан. Усе, аби вам й вашим дітям жилося тут затишно і комфортно.

Отже, обираючи квартиру – перевірте репутацію забудовника. Її не купиш ні за які гроші! Не забудьте показати своєму юристові дозвільні документи, які компанія отримала на будівництво. Потім визначіться із районом, де збираєтесь жити. І тільки тоді обирайте житловий комплекс, а в ньому зручні саме для вас квадратуру і розташування вашого майбутнього гніздечка.

Вдалих вам придбань!

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