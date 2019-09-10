Как выбрать надежного застройщика при покупке квартиры

Журналисты побывали в жилом комплексе "Медовый".

Выбор квартиры стоит начинать с выбора застройщика, а не самого жилого комплекса, как может показаться на первый взгляд. Почитайте отзывы инвесторов, которые уже оформили право собственности на свои квадратные метры. Конечно, не ждите, чтобы все были хорошие, ведь каждому не угодить. Но главное, чтобы не было нареканий на нарушение сдачи дома более полугода и невыполнение своих обязательств. Один из застройщиков, который подпадает под такие требования – "Киевгорстрой".

Холдинговая компания "Киевгорстрой" создана более 64 лет назад, а свой первый дом они построили в далеком 1958. Многие из нас тогда еще не родились, а они уже строили новую столицу.

Затем следует определиться с районом, в котором собираетесь приобрести жилье. В качестве примера возьмем едва ли не самый зеленый район Киева – Соломенский. Отсюда до центра – рукой подать, хорошая транспортная развязка и множество парков для прогулок. Далее смотрим, что же выбранный застройщик возводит в этом районе.

Здесь, недалеко от Совских прудов, на берегу двух озер, компания "Киевгорстрой" прямо сейчас строит жилой комплекс "Медовый". Ярко-желтые многоэтажки напоминают уютные пчелиные ульи. Квартиру можно выбрать на любой вкус – и для студента, и для большой семьи. Ведь квадратуры помещений – от 30 до 165 квадратных метров. А для любителей немного подождать, чтобы сэкономить – можно покупать во второй очереди. Рядом вырастет братский ЖК – "Медовый-2". Также есть возможность оформить рассрочку или кредитование от банков-партнеров.

Квартиры продаются без отделки, чтобы вы сами могли воплотить собственные идеи для ремонта. Строительная компания позаботилась об установке электро-, теплосчетчиков и счетчиков воды.

На территории обоих комплексов будет подземный паркинг, к которому просто из дома вас будет доставлять скоростной лифт. Кроме спортивных и детских площадок, для самых сладких жителей "Медового" застройщик возведет детский сад. На территории комплекса будет все необходимое для ежедневных требований жильцов – супермаркет, аптеки, ресторан. Все, чтобы вам и вашим детям жилось здесь уютно и комфортно.

Итак, выбирая квартиру – проверьте репутацию застройщика. Ее не купишь ни за какие деньги! Не забудьте показать своему юристу разрешительные документы, которые компания получила на строительство. Затем определитесь с районом, где собираетесь жить. И только тогда выбирайте жилой комплекс, а в нем удобную для вас квадратуру и расположение вашего будущего гнездышка.

Удачных вам покупок!