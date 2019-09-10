Как выбрать надежного застройщика при покупке квартиры

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 110116 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 121401 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 112964 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 119020 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 124593 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150493 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150183 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140663 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 194081 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Как выбрать надежного застройщика при покупке квартиры

Как выбрать надежного застройщика при покупке квартиры

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. Выбор собственного жилья или инвестиция средств в квадратные метры с целью аренды всегда сопровождается переживаниями. Где и у которого застройщика купить квартиру, чтобы приобретение было выгодным? Введут ли жилой комплекс в эксплуатацию в обещанные сроки? Можно ли будет вовремя начать ремонт в квартире? На эти и другие вопросы ответы в программе "Недвижимость 24" на 24 канале.

Журналисты побывали в жилом комплексе "Медовый".

Выбор квартиры стоит начинать с выбора застройщика, а не самого жилого комплекса, как может показаться на первый взгляд. Почитайте отзывы инвесторов, которые уже оформили право собственности на свои квадратные метры. Конечно, не ждите, чтобы все были хорошие, ведь каждому не угодить. Но главное, чтобы не было нареканий на нарушение сдачи дома более полугода и невыполнение своих обязательств. Один из застройщиков, который подпадает под такие требования – "Киевгорстрой".

Холдинговая компания "Киевгорстрой" создана более 64 лет назад, а свой первый дом они построили в далеком 1958. Многие из нас тогда еще не родились, а они уже строили новую столицу.
Затем следует определиться с районом, в котором собираетесь приобрести жилье. В качестве примера возьмем едва ли не самый зеленый район Киева – Соломенский. Отсюда до центра – рукой подать, хорошая транспортная развязка и множество парков для прогулок. Далее смотрим, что же выбранный застройщик возводит в этом районе.

Здесь, недалеко от Совских прудов, на берегу двух озер, компания "Киевгорстрой" прямо сейчас строит жилой комплекс "Медовый". Ярко-желтые многоэтажки напоминают уютные пчелиные ульи. Квартиру можно выбрать на любой вкус – и для студента, и для большой семьи. Ведь квадратуры помещений – от 30 до 165 квадратных метров. А для любителей немного подождать, чтобы сэкономить – можно покупать во второй очереди. Рядом вырастет братский ЖК – "Медовый-2". Также есть возможность оформить рассрочку или кредитование от банков-партнеров.
Квартиры продаются без отделки, чтобы вы сами могли воплотить собственные идеи для ремонта. Строительная компания позаботилась об установке электро-, теплосчетчиков и счетчиков воды.

На территории обоих комплексов будет подземный паркинг, к которому просто из дома вас будет доставлять скоростной лифт. Кроме спортивных и детских площадок, для самых сладких жителей "Медового" застройщик возведет детский сад. На территории комплекса будет все необходимое для ежедневных требований жильцов – супермаркет, аптеки, ресторан. Все, чтобы вам и вашим детям жилось здесь уютно и комфортно.
Итак, выбирая квартиру – проверьте репутацию застройщика. Ее не купишь ни за какие деньги! Не забудьте показать своему юристу разрешительные документы, которые компания получила на строительство. Затем определитесь с районом, где собираетесь жить. И только тогда выбирайте жилой комплекс, а в нем удобную для вас квадратуру и расположение вашего будущего гнездышка.
Удачных вам покупок!

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