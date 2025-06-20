Як Матюха Андрій Валерійович та Favbet Foundation допомагають молоді розвиватися в IT-напрямі

У межах програми IT Kids благодійного фонду Favbet Foundation відбувся майстер-клас, спрямований на знайомство підлітків із цифровими професіями.

Профорієнтаційні ініціативи, які реалізує фонд Favbet Foundation та Андрій Матюха

Майстер-клас "Квиток в IT" ознайомив учасників із дванадцятьма актуальними напрямами в галузі інформаційних технологій. Серед них — програмування, веб-дизайн, графічний дизайн, відеомонтаж, digital-маркетинг, тестування, продакт-менеджмент, UI/UX-дизайн, робототехніка, бізнес-аналітика, data science та кібербезпека.

Підлітки отримали можливість спробувати себе в кількох ролях, працюючи в міні-групах над практичними завданнями. Такий підхід дозволив краще зрозуміти особливості кожної професії та зробити перші кроки до усвідомленого вибору кар’єрного напряму.

Практичний формат і підтримка, яку надає Андрій Матюха та Favbet Foundation

Окрім професійної інформації, учасники заходу отримали прямий контакт із менторами, історії старту в ІТ-сфері та поради щодо навчання. Частину майстер-класу провели учні GoFriends IT Academy, які вже мають власний досвід входження в ІТ-індустрію. Подія була організована за підтримки Андрія Матюхи та Favbet Foundation, які системно розвивають освітній напрям.

"Favbet Foundation прагне підтримувати розвиток не лише спорту чи освіти, а й формувати культуру впевнених, амбітних молодих людей, які будуть драйвити майбутнє України", — зазначив президент фонду Favbet Foundation Андрій Матюха.

Після завершення заходу кожен охочий міг продовжити навчання в академії та долучитися до тематичного літнього IT-табору. Андрій Матюха та Favbet Foundation інвестують у програми, що забезпечують доступ молоді до сучасної освіти. Стратегія фонду спрямована на створення можливостей для професійного старту підлітків через практичний досвід, менторську підтримку та безоплатні освітні ресурси.