Как Матюха Андрей Валериевич и Favbet Foundation помогают молодежи развиваться в IT-направлении

В рамках программы IT Kids благотворительного фонда Favbet Foundation состоялся мастер-класс, направленный на знакомство подростков с цифровыми профессиями.

Профориентационные инициативы, реализуемые фондом Favbet Foundation и Андреем Матюхой

Мастер-класс "Билет в IT" ознакомил участников с двенадцатью актуальными направлениями в области информационных технологий. Среди них — программирование, веб-дизайн, графический дизайн, видеомонтаж, digital-маркетинг, тестирование, продакт-менеджмент, UI/UX-дизайн, робототехника, бизнес-аналитика, data science и кибербезопасность.

Подростки получили возможность попробовать себя в нескольких ролях, работая в мини-группах над практическими задачами. Такой подход позволил лучше понять особенности каждой профессии и сделать первые шаги к осознанному выбору карьерного направления.

Практический формат и поддержка, которую оказывает Андрей Матюха и Favbet Foundation

Помимо профессиональной информации, участники мероприятия получили прямой контакт с менторами, истории старта в ИТ-сфере и советы по обучению. Часть мастер-класса провели ученики GoFriends IT Academy, которые уже имеют собственный опыт вхождения в ИТ-индустрию. Событие было организовано при поддержке Андрея Матюхи и Favbet Foundation, которые системно развивают образовательное направление.

"Favbet Foundation стремится поддерживать развитие не только спорта или образования, но и формировать культуру уверенных, амбициозных молодых людей, которые будут драйвить будущее Украины", — отметил президент фонда Favbet Foundation Андрей Матюха.

После завершения мероприятия каждый желающий мог продолжить обучение в академии и присоединиться к тематическому летнему IT-лагерю. Андрей Матюха и Favbet Foundation инвестируют в программы, обеспечивающие доступ молодежи к современному образованию. Стратегия фонда направлена на создание возможностей для профессионального старта подростков через практический опыт, менторскую поддержку и бесплатные образовательные ресурсы.