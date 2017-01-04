Як із розумом відсвяткувати новорічно-різдвяні свята: поради лікаря
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Для того, аби новорічно-різдвяні свята не залишили по собі неприємні спогади, варто не нехтувати правилами здорового харчування та не зловживати алкогольними напоями. Про це у коментарі УНН розповів доктор медичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, лікар-терапевт Василь Нетяженко.
“На новорічні свята не рекомендується вживати міцні алкогольні напої, такі, наприклад, як горілка чи коньяк. Оскільки вони мають негативний вплив на серцево-судинну систему та на внутрішні органи. Передусім, це печінка та нирки”, - сказав В.Нетяженко.
За його словами, менш токсичний вплив на організм людини мають натуральні алкогольні напої без додавання спирту, зокрема вина. При цьому вживати їх потрібно у помірних дозах, зауважив В.Нетяженко.
Окрім того, В.Нетяженко наголосив на тому, що під час новорічно-різдвяних свят варто не забувати стежити за якістю алкогольних напоїв та харчів.
“Не слід вживати алкогольні напої, виготовлені в домашніх умовах, зокрема на травах. Вони можуть бути приготовані у непридатних умовах. За якістю продуктів харчування та алкогольних напоїв, особливо під час свят, варто стежити дуже уважно”, - додав В.Нетяженко.
Він також відзначив, що у харчуванні перевагу краще віддавати овочам, фруктам та легкій їжі, тобто м’ясу та рибі, яку готують на грилі чи у духовці.
“Вживання важкої їжі, особливо у великих кількостях, негативно впливає на підшлункову залозу та печінку. Тому перевагу варто надавати овочам, чи продуктам, які готують на грилі або в духовці. Значним чином збільшує навантаження на серцево-судинну систему їжа з великим вмістом солі. Передусім, це стосується, наприклад, консервації, копченостей”, - сказав В.Нетяженко.
Також він нагадав, що вживання алкогольних напоїв негативно впливає передусім на печінку та кишківник, а також на шлунок. Алкоголь може стати фактором ризику розвитку онкології, зауважив він.