Как с умом отпраздновать новогодние и рождественские праздники: советы врача

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КИЕВ. 4 января. УНН. Для того, чтобы новогодне-рождественские праздники не оставили после себя неприятные воспоминания, следует не пренебрегать правилами здорового питания и не злоупотреблять алкогольными напитками. Об этом в комментарии УНН рассказал доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, врач-терапевт Василий Нетяженко.

"На новогодние праздники не рекомендуется употреблять крепкие алкогольные напитки, такие, например, как водка или коньяк. Поскольку они имеют негативное влияние на сердечно-сосудистую систему и на внутренние органы. Прежде всего, это печень и почки ", - сказал В.Нетяженко.

По его словам, менее токсическое воздействие на организм человека имеют натуральные алкогольные напитки без добавления спирта, в том числе вина. При этом употреблять их нужно в умеренных дозах, заметил В.Нетяженко.

Кроме того, В.Нетяженко отметил, что во время новогодних и рождественских праздников стоит не забывать следить за качеством алкогольных напитков и продуктов.

"Не следует употреблять алкогольные напитки, изготовленные в домашних условиях, в частности на травах. Они могут быть приготовлены в непригодных условиях. За качеством продуктов питания и алкогольных напитков, особенно во время праздников, стоит следить очень внимательно ", - добавил В.Нетяженко.

Он также отметил, что в питании предпочтение лучше отдавать овощам, фруктам и легкой пищи, то есть мясу и рыбе, которую готовят на гриле или в духовке.

"Употребление тяжелой пищи, особенно в больших количествах, негативно влияет на поджелудочную железу и печень. Поэтому предпочтение следует отдавать овощам, или продуктам, которые готовят на гриле или в духовке. В значительной степени увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему пища с большим содержанием соли. Прежде всего, это касается, например, консервации, копченостей ", - сказал В.Нетяженко.

Также он напомнил, что употребление алкогольных напитков негативно влияет прежде всего на печень и кишечник, а также на желудок. Алкоголь может стать фактором риска развития онкологии, отметил он.

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