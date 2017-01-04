Как с умом отпраздновать новогодние и рождественские праздники: советы врача

КИЕВ. 4 января. УНН. Для того, чтобы новогодне-рождественские праздники не оставили после себя неприятные воспоминания, следует не пренебрегать правилами здорового питания и не злоупотреблять алкогольными напитками. Об этом в комментарии УНН рассказал доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, врач-терапевт Василий Нетяженко.