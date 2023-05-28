Ядерні заяви лукашенка вказують, що рф навмисно підриває світову безпеку - Подоляк
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Заяви самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка про "легке" отримання ядерної зброї підривають принципи глобальної безпеки. Про це наголосив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter, пише УНН.
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“”Ядерні” заяви лукашенка (номінального господаря Білорусі та VIP-пропагандиста війни) прямо вказують на те, що рф навмисно “вбиває” концепцію глобального ядерного стримування і “ховає” ключовий глобальний договір про нерозповсюдження ядерної зброї.
Це фундаментально підриває принципи глобальної безпеки…” - йдеться у повідомленні.
Деталі
Подоляк зазначив, що рішення може були лише одне.
“Необхідна жорстка позиція ядерних держав; відповідні резолюції ООН/МАГАТЕ; об'ємні санкції проти “Росатома”; системні фінансові санкції щодо Білорусі та залишково щодо Росії”, - зазначив радник глави офісу ОП.
«Ядерні» заяви Лукашенка (номінального господаря Білорусі та VIP-пропагандиста війни) прямо вказують на те, що Рф навмисно «вбиває» концепцію глобального ядерного стримування і «ховає» ключовий глобальний договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Це фундаментально підриває…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 28, 2023