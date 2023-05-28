Ядерные заявления лукашенко указывают, что рф намеренно подрывает мировую безопасность - Подоляк
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о "легком" получении ядерного оружия подрывают принципы глобальной безопасности. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter, пишет УНН.
Цитата
“”Ядерные” заявления лукашенко (номинального хозяина Беларуси и VIP-пропагандиста войны) прямо указывают на то, что рф намеренно “убивает” концепцию глобального ядерного сдерживания и “прячет” ключевой глобальный договор о нераспространении ядерного оружия.
Это фундаментально подрывает принципы глобальной безопасности…” - говорится в сообщении.
Детали
Подоляк отметил, что решение может быть только одно.
“Необходима жесткая позиция ядерных государств; соответствующие резолюции ООН/МАГАТЭ; объемные санкции против “Росатома”; системные финансовые санкции в отношении Беларуси и остаточно в отношении России”, - отметил советник главы офиса ОП.
«Ядерні» заяви Лукашенка (номінального господаря Білорусі та VIP-пропагандиста війни) прямо вказують на те, що Рф навмисно «вбиває» концепцію глобального ядерного стримування і «ховає» ключовий глобальний договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Це фундаментально підриває…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 28, 2023