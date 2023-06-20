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"Я впевнений, що українці переможуть": Джонсон виголосив емоційну промову про Україну на святкуванні свого дня народження

Київ • УНН

 • 1298036 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Колишній прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у свій день народження емоційно висловив підтримку Україні та українським воїнам, пише УНН.

"Я впевнений, що українці переможуть": Джонсон виголосив емоційну промову про Україну на святкуванні свого дня народження

Деталі

У короткому виступі Борис Джонсон називає нісенітницею слова заходу, про те, що українці не зможуть керувати сучасним спорядженням, додаючи, що "вони уміли б набагато більше, який ми почали навчати їх ще рік тому".

Цитата

"Подумайте, як багато чому українці могли б навчитися, якби їх почали вчити всього рік тому. Я впевнений, що українці переможуть. Я знаю, що вони переможуть. Вони борються як леви за свої сім'ї і за свою країну. А росіяни - ні. Я знаю, що Путін програє. Ці героїчні солдати борються за свободу для всіх нас. Вони борються за мир і стабільність", - сказав Джонсон.

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