"Я впевнений, що українці переможуть": Джонсон виголосив емоційну промову про Україну на святкуванні свого дня народження

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У короткому виступі Борис Джонсон називає нісенітницею слова заходу, про те, що українці не зможуть керувати сучасним спорядженням, додаючи, що "вони уміли б набагато більше, який ми почали навчати їх ще рік тому".

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"Подумайте, як багато чому українці могли б навчитися, якби їх почали вчити всього рік тому. Я впевнений, що українці переможуть. Я знаю, що вони переможуть. Вони борються як леви за свої сім'ї і за свою країну. А росіяни - ні. Я знаю, що Путін програє. Ці героїчні солдати борються за свободу для всіх нас. Вони борються за мир і стабільність", - сказав Джонсон.

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