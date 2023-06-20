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"Я уверен, что украинцы победят": Джонсон произнес эмоциональную речь об Украине на праздновании своего дня рождения

Киев • УНН

 • 1298036 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в свой день рождения эмоционально выразил поддержку Украине и украинским воинам, пишет УНН.

"Я уверен, что украинцы победят": Джонсон произнес эмоциональную речь об Украине на праздновании своего дня рождения

Детали

В коротком выступлении Борис Джонсон называет чушью слова запада, о том, что украинцы не смогут управлять современным снаряжением, добавляя, что "они умели бы гораздо больше, если бы мы начали обучать их еще год назад".

Цитата

"Подумайте, как многому украинцы могли бы научиться, если бы их начали учить всего год назад. Я уверен, что украинцы победят. Я знаю, что они победят. Они борются как львы за свои семьи и за свою страну. А россияне - нет. Я знаю, что Путин проиграет. Эти героические солдаты борются за свободу для всех нас. Они борются за мир и стабильность", - сказал Джонсон.

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