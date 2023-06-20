"Я уверен, что украинцы победят": Джонсон произнес эмоциональную речь об Украине на праздновании своего дня рождения

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В коротком выступлении Борис Джонсон называет чушью слова запада, о том, что украинцы не смогут управлять современным снаряжением, добавляя, что "они умели бы гораздо больше, если бы мы начали обучать их еще год назад".

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"Подумайте, как многому украинцы могли бы научиться, если бы их начали учить всего год назад. Я уверен, что украинцы победят. Я знаю, что они победят. Они борются как львы за свои семьи и за свою страну. А россияне - нет. Я знаю, что Путин проиграет. Эти героические солдаты борются за свободу для всех нас. Они борются за мир и стабильность", - сказал Джонсон.

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