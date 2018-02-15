Я сподіваюся, що скоро у нас будуть новини щодо звільнення українців – Геращенко

“Важливим завданням 2018 року є не тільки звільнення всіх заручників з окупованих територій, а там залишаються десятки людей, але ї розблокування процесу звільнення політв’язнів Кремля. Це не тільки Олег Сенцов, це і десятки прізвищ українців і кримських татар, яких утримують в тюрмах РФ і Криму”, — повідомила І.Геращенко.

Вона додала, що наразі українська сторона працює над цим питанням “через різні канали, про яки говоримо тільки тоді, коли когось вдається витягнути”.

“Я сподіваюсь, що найближчим часом у нас будуть певні добрі новини щодо звільнення українців. Говорити про деталі, умови, шляхи можна тільки після того, коли щось реалізовано”, — резюмувала І.Геращенко.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко привітав жителів Слов’янська і Краматорська із третьою річницею визволення міст від російських найманців.