Я надеюсь, что скоро у нас будут новости об освобождении украинцев - Геращенко

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 72603 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 87593 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 90266 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109804 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101155 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104871 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111842 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117125 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122908 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134449 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Я надеюсь, что скоро у нас будут новости об освобождении украинцев - Геращенко

Я надеюсь, что скоро у нас будут новости об освобождении украинцев - Геращенко

Киев  •  УНН

 • 9644 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. В 2018 году перед Украиной стоит задача не только освобождение заложников на Донбассе, но и политзаключенных Кремля. Об этом во время брифинга заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, народный депутат Украины Ирина Геращенко, передает корреспондент УНН.

"Важной задачей 2018 года является не только освобождение всех заложников с оккупированных территорий, а там остаются десятки людей, но й разблокирования процесса освобождения политзаключенных Кремля. Это не только Олег Сенцов, это и десятки фамилий украинцев и крымских татар, содержащихся в тюрьмах РФ и Крыма", - сообщила И.Геращенко.

Она добавила, что сейчас украинская сторона работает над этим вопросом "через различные каналы, о которых говорит только тогда, когда кого-то удается вытянуть".

"Я надеюсь, что в ближайшее время у нас будут определенные хорошие новости об освобождении украинцев. Говорить о деталях, условиях, пути можно только после того, как что-то реализовано", - резюмировала И.Геращенко.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко поздравил жителей Славянска и Краматорска с третьей годовщиной освобождения городов от российских наемников.

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