Я надеюсь, что скоро у нас будут новости об освобождении украинцев - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В 2018 году перед Украиной стоит задача не только освобождение заложников на Донбассе, но и политзаключенных Кремля. Об этом во время брифинга заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, народный депутат Украины Ирина Геращенко, передает корреспондент УНН.
"Важной задачей 2018 года является не только освобождение всех заложников с оккупированных территорий, а там остаются десятки людей, но й разблокирования процесса освобождения политзаключенных Кремля. Это не только Олег Сенцов, это и десятки фамилий украинцев и крымских татар, содержащихся в тюрьмах РФ и Крыма", - сообщила И.Геращенко.
Она добавила, что сейчас украинская сторона работает над этим вопросом "через различные каналы, о которых говорит только тогда, когда кого-то удается вытянуть".
"Я надеюсь, что в ближайшее время у нас будут определенные хорошие новости об освобождении украинцев. Говорить о деталях, условиях, пути можно только после того, как что-то реализовано", - резюмировала И.Геращенко.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко поздравил жителей Славянска и Краматорска с третьей годовщиной освобождения городов от российских наемников.