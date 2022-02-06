Я поверну французам їхню країну: кандидат у президенти Франції про проблему імміграції в країні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Кандидат у президенти Марін Ле Пен заявила, що "поверне французам Францію", так як за останні роки в країну потрапило велика кількість іммігрантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Le Figaro.
Деталі
У суботу, 5 лютого, лідер правоекстремістської партії “Національного об’єднання” Марін Ле Пен, провела брифінг для своїх виборців, анонсуючи свої плани на посаді президента Франції. Однією із заяв, була про "повернення французам Франції", спираючись на те, що країну населяє багато іммігрантів.
Цитата
«Французи мають вирішувати, хто населяє Францію. Французи повинні сказати, хто може стати французом. Як тільки мене оберуть, то поверну французам їхню країну. Ця імміграція - незворотня. Вся Європа дивиться на нас і чекає на нас», – підкреслює Марін, згадуючи європейських лідерів, які її підтримують, як Віктор Орбан (прем'єр-міністр Угорщини).
Вак би мовити, Марін Ле Пен пропонує глобальний план "під ключ" у боротьбі з імміграцією.
Трьома головними принципами її кампанії є:
-
- Франція залишиться контролювати свою політику.
-
- Іммігрантам доведеться утримувати себе самим.
-
- Французи вирішують, кому залишитися, а кому піти.
-
Додамо
Вибори президента Франції пройдуть у два тури — 10 та 24 квітня. Вийти у другий тур разом з чинним президентом Еммануелем Макроном мають рівні шанси лідер правопопулістського “Національного об’єднання” Марін Ле Пен та кандидатка “Республіканців” Валері Пекресс.
Нагадаємо
Кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен пообіцяла вивести країну з НАТО у разі перемоги на виборах.