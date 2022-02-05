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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Кандидат у президенти Франції пообіцяла вивести країну з НАТО у разі перемоги

Кандидат у президенти Франції пообіцяла вивести країну з НАТО у разі перемоги

Київ • УНН

 • 25285 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен пообіцяла вивести країну з НАТО у разі перемоги на виборах, про це повідомляє УНН з посиланням на видання Le Figaro.

Деталі

У суботу, 5 лютого, лідер правоекстремістської партії “Національного об’єднання” Марін Ле Пен, провела брифінг для своїх виборців, анонсуючи свої плани на посаді президента Франції. Зокрема, вона заявила, що у разі перемоги на президентських виборах виведе Францію з НАТО.

Цитата

“Щоб не бути втягнутим у не наші конфлікти”, — підкреслила Марін Ле Пен.

Додамо

Вибори президента Франції пройдуть у два тури — 10 та 24 квітня. Вийти у другий тур разом з чинним президентом Еммануелем Макроном мають рівні шанси лідер правопопулістського “Національного об’єднання” Марін Ле Пен та кандидатка “Республіканців” Валері Пекресс.

Нагадаємо

Президент Франції Еммануель Макрон на початку наступного тижня відвідає Україну, після - Росію.

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