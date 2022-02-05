Кандидат в президенты Франции пообещала вывести страну из НАТО в случае победы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен пообещала вывести страну из НАТО в случае победы на выборах, об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Le Figaro.
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В субботу, 5 февраля, лидер правоэкстремистской партии “Национального объединения” Марин Ле Пен, провела брифинг для своих избирателей, анонсируя свои планы на посту президента Франции. В частности, она заявила, что в случае победы на президентских выборах выведет Францию из НАТО.
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“Чтобы не быть втянутым не в наши конфликты”, — подчеркнула Марин Ле Пен.
Добавим
Выборы президента Франции пройдут в два тура — 10 и 24 апреля. Выйти во второй тур вместе с действующим президентом Эммануэлем Макроном имеют равные шансы лидер правопопулистского “Национального объединения” Марин Ле Пен и кандидатка “республиканцев” Валери Пекресс.
Напомним
Президент Франции Эммануэль Макрон в начале следующей недели посетит Украину, после - Россию.