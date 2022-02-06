Я верну французам их страну: кандидат в президенты Франции об проблеме иммиграции в стране
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Кандидат в президенты Марин Ле Пен заявила, что "вернет французам Францию", так как за последние годы в страну попало большое количество иммигрантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Le Figaro.
Детали
В субботу, 5 февраля, лидер правоэкстремистской партии “Национального объединения” Марин Ле Пен, провела брифинг для своих избирателей, анонсируя свои планы на посту президента Франции. Одним из заявлений, было о “возвращении французам Франции”, опираясь на то, что страну населяет много иммигрантов.
Цитата
“Французы должны решать, кто населяет Францию. Французы должны сказать, кто может стать французом. Как только меня изберут, то верну французам их страну. Эта иммиграция — необратима. Вся Европа смотрит на нас и ждет нас”, — подчеркивает Марин, вспоминая европейских лидеров, которые е’ поддерживают, как Виктор Орбан (премьер-министр Венгрии).
Так сказать, Марин Ле Пен предлагает глобальный план “под ключ” в борьбе с иммиграцией.
Тремя главными принципами ее кампании есть:
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- Франция останется контролировать свою политику.
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- Иммигрантам придется удерживать себя самим.
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- Французы решают, кому остаться, а кому уйти.
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Добавим
Выборы президента Франции пройдут в два тура — 10 и 24 апреля. Выйти во второй тур вместе с действующим президентом Эммануэлем Макроном имеют равные шансы лидер правопопулистского “Национального объединения” Марин Ле Пен и кандидатка “республиканцев” Валери Пекресс.
Напомним
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен пообещала вывести страну из НАТО в случае победы на выборах.