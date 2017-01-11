Я не маю і не мав ніяких справ з Росією – Д.Трамп

“Я не маю і не мав ніяких справ з Росією, ніяких угод в Росії не укладав. Ніяких угод потенційно не планую в Росії і в мене немає позики отриманої від Росії. У мене взагалі боргів мало. В мене немає ніяких ділових відносин, ніяких позик. Ми можемо заключати якісь угоди, якщо хочемо. Я просто не хочу, бо думаю, що це буде неправильно”, — заявив Д.Трамп.

Як повідомляв УНН, Дональд Трамп заявив, що сподівається на те, що відносини з президентом Російської Федерації Володимиром Путіном складатимуться добре.