Я не маю і не мав ніяких справ з Росією – Д.Трамп
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що не мав і не має ніяких справ з Російською Федерацією і не планує укладати жодних угод в РФ. Про це він заявив під час прес-конференції, передає УНН.
“Я не маю і не мав ніяких справ з Росією, ніяких угод в Росії не укладав. Ніяких угод потенційно не планую в Росії і в мене немає позики отриманої від Росії. У мене взагалі боргів мало. В мене немає ніяких ділових відносин, ніяких позик. Ми можемо заключати якісь угоди, якщо хочемо. Я просто не хочу, бо думаю, що це буде неправильно”, — заявив Д.Трамп.
Як повідомляв УНН, Дональд Трамп заявив, що сподівається на те, що відносини з президентом Російської Федерації Володимиром Путіном складатимуться добре.