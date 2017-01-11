Я не имею и не имел никаких дел с Россией - Д.Трамп
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не имел и не имеет никаких дел с Российской Федерацией и не планирует заключать никаких соглашений в РФ. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает УНН.
"Я не имею и не имел никаких дел с Россией, никаких соглашений в России не заключал. Никаких соглашений потенциально не планирую в России и у меня нет займа полученного от России. У меня вообще долгов мало. У меня нет никаких деловых отношений, никаких займов. Мы можем заключать какие-то соглашения, если хотим. Я просто не хочу, потому думаю, что это будет неправильно ", - заявил Д.Трамп.
Как сообщал УНН, Дональд Трамп заявил, что надеется на то, что отношения с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным будут складываться хорошо .