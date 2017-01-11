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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Я не имею и не имел никаких дел с Россией - Д.Трамп

Я не имею и не имел никаких дел с Россией - Д.Трамп

Киев • УНН

 • 8189 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не имел и не имеет никаких дел с Российской Федерацией и не планирует заключать никаких соглашений в РФ. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает УНН.

"Я не имею и не имел никаких дел с Россией, никаких соглашений в России не заключал. Никаких соглашений потенциально не планирую в России и у меня нет займа полученного от России. У меня вообще долгов мало. У меня нет никаких деловых отношений, никаких займов. Мы можем заключать какие-то соглашения, если хотим. Я просто не хочу, потому думаю, что это будет неправильно ", - заявил Д.Трамп.

Как сообщал УНН, Дональд Трамп заявил, что надеется на то, что отношения с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным будут складываться хорошо .

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